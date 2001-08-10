В сахалинском зоопарке появились две серебристо-чёрные лисицы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский зооботанический парк расширил экспозицию «Хищные млекопитающие», пополнив её новыми представителями семейства псовых. Две особи серебристо-чёрной лисицы прибыли из Елизовского районного зоопарка имени Шевлягина в Камчатском крае. Они прошли адаптацию и осваивают новое пространство.

Две самки относятся к виду «обыкновенная лисица» – его типичные рыжие представители уже давно живут в зоопарке. Но новые обитатели другой породы и имеют эффектный серебристо-чёрный окрас, за что и получили название.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском зооботаническом парке, двум «сказочным сестричкам» нужны имена. Зоопарк запускает конкурс – участвовать может каждый. Условия простые: имена не должны быть человеческими, должны быть благозвучными и легко запоминаться, приветствуются варианты, связанные с естественным ареалом этих животных.

Победителя объявят 26 октября. Он станет автором имён для животных и получит абонемент на посещение зоопарка.