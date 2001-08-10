В Южно-Сахалинске демонтировали контейнерную площадку на улице Котиковой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается благоустройство и санитарное содержание территории, особенно в районах частного сектора. С 5 сентября в городе действует пилотный проект по мобильному сбору отходов. Спецтехника забирает мусор дважды в неделю – по средам и субботам.
Маршрут охватывает улицу Котиковую (от дома №31б на юг), Совхозную (от дома №49 на юг), улицы Трудовую, Александра Блока, Песочную, Херсонскую и несколько переулков. Жители уже оценили преимущества: спецтранспорт регионального оператора забирает мешки прямо от границ участков, и больше не нужно относить мусор на площадку возле дома №50 по Котиковой.
Этот участок регулярно становился местом несанкционированного сброса отходов и вызывал жалобы горожан. Поэтому площадку решили ликвидировать: рабочие демонтировали конструкции, спецтехника вывезла элементы и расчистила территорию.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, начальник отдела мониторинга санитарного состояния Ирина Аксёнова сообщила, что площадка больше не работает, контейнеры вывезены. Контроль за порядком продолжится – камера видеонаблюдения фиксирует нарушения. До конца недели на месте смонтируют леерное ограждение и установят информационный стенд о недопустимости складирования отходов.
Напомним: заключить договор с региональным оператором на вывоз ТКО в частном секторе – обязанность собственников. Оформить документы можно лично в Управлении по обращению с отходами или на сайте предприятия. Отдельные правила касаются утилизации покрышек и растительных остатков. За несанкционированный сброс мусора предусмотрен штраф: для физлиц – до 3 000 рублей, для юрлиц – до 250 000 рублей.
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