Гимназия №3 Южно-Сахалинска заключила соглашение о сотрудничестве с московской школой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск принимает межрегиональную встречу, посвящённую развитию школьных музеев и патриотического воспитания. В город прибыли эксперты и педагоги из Москвы, чтобы познакомиться с наработками сахалинских коллег, представить свой опыт и обсудить актуальные вопросы образования.

В мероприятии участвуют вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Фёдорова, директор департамента образования Светлана Мирова, представители родительской общественности, руководители и педагоги школ и детсадов, где действуют музейные пространства. Местом проведения стала гимназия №3 – там работает историко-краеведческий музей имени героя Русско-японской войны Александра Максимова. Его концепция отражает ключевую повестку: школьные музеи перестают быть выставочными кабинетами и становятся интерактивными центрами притяжения для учеников, педагогов и родителей.

Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска, директор гимназии №3 Татьяна Валуйских отметила, что на базе музея создан поисковый отряд – ребята под руководством наставников занимаются раскопками и собирают подлинные свидетельства эпохи. Руководитель музея Виктор Янков рассказал об экспозиции: она охватывает период от древней истории до освобождения Южного Сахалина и Курил. Гордость музея – диорама Курильской десантной операции, интерактивная песочница для археологии и тренажёр для поисковиков.

Одним из ключевых итогов встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между гимназией №3 и московской школой №1161, где активно развивают музейное направление. Первый совместный проект – исследовательская и архивная работа: школьники займутся поиском родственников и потомков Александра Максимова. Заместитель директора школы №1161 Антон Никулин подчеркнул, что сохранение исторической памяти – одна из ключевых задач государства, а школьный музей – важный инструмент воспитания. Участники обсудили развитие поисковой деятельности, интеграцию цифровых архивов и роль школьных музеев как современных центров воспитания молодёжи. Эти вопросы найдут отражение на Южно-Сахалинском образовательном форуме «Образование – энергия будущего».