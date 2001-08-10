Летом мошенники звонили островитянам от имени операторов и курьеров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ, - Компания МТС проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Сахалинской области в июне-августе 2026 года. По данным экспертов сервиса «МТС Защитник», чаще всего мошенники в разговоре с островитянами притворялись операторами связи, сотрудниками социальных служб и курьерами.
Всего за лето 2026 года сервис «Защитник» заблокировал почти 4 миллиона нежелательных звонков в адрес жителей Сахалинской области. По данным экспертов сервиса, практически каждый четвертый звонок совершен от имени операторов связи (24%). Также злоумышленники притворялись сотрудниками социальных служб (9%), курьерами почты, маркетплейсов и служб доставки (7%), а также работниками коммунальной сферы (6%).
Аналитики отмечают, что почти половина всех звонков (47%) пришлась на август. Злоумышленники активизировались на Сахалине в конце лета, когда родители и дети постепенно возвращаются к привычному ритму и готовятся к началу учебного года.
«Несмотря на некоторое снижение количества нежелательных звонков летом 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, проблема мошенничества по-прежнему актуальна. При этом, каждый сезон злоумышленники обновляют свои схемы и придумывают новые легенды. Поэтому мы постоянно совершенствуем алгоритмы искусственного интеллекта, направленные на распознавание таких вызовов. Кроме того, «Защитник» сигнализирует о мошеннических вызовах близким. Это позволяет создать дополнительный уровень защиты для самых уязвимых категорий - пожилых людей и детей», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:41 17 Сентября Сахалинка Дарина Недзелинская завоевала бронзу первенства России по серфингу
11:09 18 Сентября Сахалинский зоопарк приглашает на квесты и показательные кормления
10:29 18 Сентября В Южно-Сахалинске водитель Land Cruiser без прав насмерть сбил пешехода на переходе
13:12 20 Сентября Эксперты: дальневосточники голосуют за продолжение перемен, которые уже видят в своих городах
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
14:26 28 Августа Жителям Южно-Сахалинска и соседних районов теперь доступен законный вывоз строительных отходов
12:43 28 Августа Строительство новой школы №4 находится на особом контроле администрации
16:47 25 Августа В Южно-Сахалинске 26 августа ограничат движение транспорта
Выбор редакции
- 08:43 Вчера Сахалинцы могут получить бесплатную юридическую помощь
- 11:15 21 Сентября Южно-Сахалинский симфонический оркестр откроет 28-й сезон концертом с Нареком Ахназаряном
- 11:09 18 Сентября Сахалинский зоопарк приглашает на квесты и показательные кормления
- 15:41 17 Сентября Сахалинка Дарина Недзелинская завоевала бронзу первенства России по серфингу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?