В 11 микрорайоне Южно-Сахалинска меняют более 200 метров теплосетей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 11 микрорайоне Южно-Сахалинска идут активные работы по замене тепловых сетей. Решение заменить часть трубопровода специалисты Сахалинской коммунальной компании приняли после первого этапа гидравлических испытаний перед стартом отопительного сезона. В ходе проверки выявили повреждения.

Чтобы не допустить аварий зимой, сотрудники СКК проводят полную замену фрагмента теплосетей протяжённостью более 200 метров и диаметром 500 миллиметров. Сейчас идёт активная фаза земляных работ, параллельно демонтируют старые трубы.

Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, заместитель начальника отдела планирования и проведения ремонтов Михаил Ралдугин попросил жителей микрорайона отнестись с пониманием к временным неудобствам. Работы необходимы, чтобы войти в новый отопительный сезон без перебоев подачи ресурса в дома.

Работы ведут строго по графику. Завершить замену теплосетей планируют в начале октября – к старту отопительного сезона. Все жилые дома и предприятия должны быть подключены к теплоснабжению не позднее окончания пятисуточного периода, когда среднесуточная температура наружного воздуха не превышает +8 градусов.