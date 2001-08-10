На Сахалине инспекторы ВАИ и ГИБДД провели акцию ко Всемирному дню без автомобиля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Инспекторы 199-й военной автомобильной инспекции Южно-Сахалинского гарнизона Восточного военного округа вместе с Госавтоинспекцией провели профилактическую акцию ко Всемирному дню без автомобиля.
В этот день предлагается отказаться от личного транспорта, потребляющего топливо, и использовать альтернативные способы передвижения или общественный транспорт. Это помогает снизить нагрузку на улично-дорожную сеть города и уровень загрязнения воздуха.
В ходе акции инспекторы раздавали водителям памятки о важности альтернативных способов передвижения и заботе об окружающей среде. Владельцам авто напомнили о соблюдении скоростного режима и правилах проезда пешеходных переходов и участков с возможным появлением детей.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, под руководством представителей ВАИ в соединениях и воинских частях ВВО на Сахалине организовали занятия для всех категорий военнослужащих и гражданского персонала – в виде лекций, бесед и практических инструктажей. Такие акции помогают предупреждать ДТП и повышают ответственность водителей при эксплуатации служебного и личного транспорта.
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