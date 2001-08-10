Капремонт водовода в Корсаковском районе выполнили почти на 90 процентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсаковском районе продолжается капитальный ремонт магистрального водовода от водозабора «Среднекорсаковский» до головной насосной станции на улице Гвардейской, 139. Общая протяжённость реконструируемого участка составляет 7000 метров. Работы идут в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. На сегодня подрядчик выполнил основной объём земляных и монтажных работ – смонтировал 3 водопроводных колодца и одну камеру переключения.

Специалисты уложили уже 6250 метров новых труб – это более 89% от общего объёма. Для завершения работ на объект завезли трубу диаметром 560 мм в количестве 750 погонных метров. Сейчас бригада из шести человек ведёт финальный этап монтажа: спайку стыков и укладку оставшегося отрезка магистрали. На площадке задействованы два экскаватора, кран-манипулятор и самосвал.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ Сахалинской области, обновление магистрального водовода – ключевого звена системы водоснабжения для всего района – повысит качество питьевой воды и сократит потери ресурса при транспортировке. В прошлом году по тому же федеральному проекту в трёх районах – Корсаковском, Томаринском и Охинском – обновили 8,6 км коммунальных сетей. На 2027 год ремонтные работы на сетях водоотведения, теплоснабжения и водоснабжения запланировали уже в шести муниципалитетах: Анивском, Холмском, Корсаковском, Охинском, Томаринском и Смирныховском.