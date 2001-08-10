Новый мобильный комплекс будет фиксировать превышение скорости и выезд на встречку на трассах Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 сентября 2026 года «Дорожный патруль» начнет использовать новый передвижной аппаратно-программный комплекс фиксации нарушений ПДД – «Кордон.Про» МД. Мобильное устройство предназначено для контроля за соблюдением правил на аварийных участках дорог, где пока нет стационарных камер. Прибор можно устанавливать на треноге у края проезжей части, крепить на столбах освещения или использовать непосредственно из служебного автомобиля – такая универсальность позволяет оперативно переносить комплекс на любой участок в зависимости от дорожной обстановки.

В отличие от стационарных камер, которые фиксируют широкий спектр нарушений, передвижной комплекс специализируется на двух самых опасных видах – превышении скорости и выезде на встречную полосу. Именно эти нарушения, как отметили в министерстве транспорта, чаще всего приводят к ДТП с тяжёлыми последствиями. Места установки нового комплекса согласуют с Госавтоинспекцией, а информацию о дислокации будут публиковать в открытых источниках.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, с 1 сентября комплекс задействуют на семи участках автодорог Сахалинской области. В их числе:

- трассы Южно-Сахалинск – Корсаков (23, 30 и 32 км в сторону областного центра);

- Южно-Сахалинск – Оха (19, 25 и 39 км в сторону Охи);

- Лиственничное – Охотское (2, 3, 14 и 28 км в сторону Охотского);

- Южно-Сахалинск – Холмск (11 и 15 км в сторону Холмска);

- юго-западный объезд Южно-Сахалинска (6 и 7 км);

- улица Железнодорожная в районе дома 2-А по переулку Отдаленному;

- улица Транзитная в районе дома 45 по улице Совхозной.