Новый мобильный комплекс будет фиксировать превышение скорости и выезд на встречку на трассах Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 1 сентября 2026 года «Дорожный патруль» начнет использовать новый передвижной аппаратно-программный комплекс фиксации нарушений ПДД – «Кордон.Про» МД. Мобильное устройство предназначено для контроля за соблюдением правил на аварийных участках дорог, где пока нет стационарных камер. Прибор можно устанавливать на треноге у края проезжей части, крепить на столбах освещения или использовать непосредственно из служебного автомобиля – такая универсальность позволяет оперативно переносить комплекс на любой участок в зависимости от дорожной обстановки.
В отличие от стационарных камер, которые фиксируют широкий спектр нарушений, передвижной комплекс специализируется на двух самых опасных видах – превышении скорости и выезде на встречную полосу. Именно эти нарушения, как отметили в министерстве транспорта, чаще всего приводят к ДТП с тяжёлыми последствиями. Места установки нового комплекса согласуют с Госавтоинспекцией, а информацию о дислокации будут публиковать в открытых источниках.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, с 1 сентября комплекс задействуют на семи участках автодорог Сахалинской области. В их числе:
- трассы Южно-Сахалинск – Корсаков (23, 30 и 32 км в сторону областного центра);
- Южно-Сахалинск – Оха (19, 25 и 39 км в сторону Охи);
- Лиственничное – Охотское (2, 3, 14 и 28 км в сторону Охотского);
- Южно-Сахалинск – Холмск (11 и 15 км в сторону Холмска);
- юго-западный объезд Южно-Сахалинска (6 и 7 км);
- улица Железнодорожная в районе дома 2-А по переулку Отдаленному;
- улица Транзитная в районе дома 45 по улице Совхозной.
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