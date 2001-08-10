Бульвар студентов у филиала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проверил финальный этап благоустройства на Бульваре студентов – новом общественном пространстве у филиала театрального института имени Бориса Щукина. Осмотр прошёл накануне Дня знаний. Глава города поставил задачу содержать территорию в безупречном состоянии даже на этапе промежуточной эксплуатации. Уже сейчас бульвар пользуется популярностью у горожан и молодёжи, хотя завершён только первый этап работ.

Сегодня на объекте заканчивают благоустройство: рабочие красят клумбы и скамейки, высаживают 3500 кустов бегонии. Коммунальные службы проводят влажную уборку пешеходных зон и устраняют мелкие недочёты. Как рассказали ТИА «Острова» в администрации областного центра, все замечания, которые мэр поручал устранить подрядчику, должны снять к 1 сентября.

Открытие бульвара состоится 1 сентября в 19:00. Для гостей подготовили праздничный концерт с участием творческих коллективов Сахалинского колледжа искусств и группы «Чехов-бэнд». В перспективе бульвар соединит проспект Победы с улицей Пограничной – он станет не только транзитным маршрутом, но и полноценной зоной отдыха для жителей и гостей Южно-Сахалинска. В будущем здесь планируют проводить ключевые студенческие мероприятия.