Чаще всего мошенники на Сахалине звонят детям в четверг утром

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – МТС и Positive Technologies представили совместное исследование, посвящённое безопасности детей и родителей в телефонных звонках и интернете в преддверии

1 сентября. За январь-июнь 2026 года российским пользователям младше 18 лет поступило около 92,6 млн нежелательных звонков.

Мошенники всё чаще используют при общении с детьми те же легенды, что и при атаках на взрослых. Основным каналом коммуникации становятся звонки (43%). При звонках несовершеннолетним в Сахалинской области злоумышленники чаще всего представляются сотрудниками операторов связи (53%), предлагают инвестиции и дополнительный доход (16%), а также звонят от имени почты и маркетплейсов (10,5%).

Наиболее уязвимая возрастная группа - дети 11-14 лет: на них приходится 42,5% зафиксированных случаев. Доля подростков 15-17 лет - 36,8%, детей 6-10 лет - 20,7%. Чаще всего мошенники звонят сахалинским детям в будние дни, пик приходится на четверг, 10 утра.

Главный метод воздействия на детей - игровой: в 36,4% случаев злоумышленники заманивают бесплатной валютой или редкими онлайн-предметами, чтобы получить доступ к родительским платежным данным. Ещё 27,3% строятся на желании ребёнка «спасти родителей», 18,2% - «спасти себя», 7,6% - на предложениях нелегального заработка. При этом ребёнок часто становится не конечной целью злоумышленников, а способом добраться до всей семьи: через него мошенники пытаются получить доступ к банковской карте, аккаунтам и другим данным.

«Перед началом учебного года злоумышленники особенно активно используют школьную повестку: фишинг маскируют под электронные дневники, а мошеннические сообщения - под сборы в родительских чатах. В целом, сейчас тренд на многоступенчатые схемы: звонок – мессенджер – предложение перейти по ссылке. Именно поэтому в защите детей от мошенников МТС использует комплексный подход: защита от нежелательных звонков и фильтрация опасного контента с помощью искусственного интеллекта на всех этапах», - рассказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.