На дороге Южно-Курильск – Отрада уложили более 2 км асфальта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Курильском районе продолжается капитальный ремонт региональной трассы, которая соединяет райцентр с селом Отрада. Подрядная организация АО «Долинское ДРСУ» выполняет работы строго по графику. На сегодняшний день строительная готовность объекта уже значительная: специалисты полностью заменили непригодный грунт, устроили земляное полотно и смонтировали все водопропускные трубы – как на основном ходу дороги, так и на примыканиях.

Сейчас основные силы направлены на укладку асфальтобетонного покрытия. Нижний слой асфальта уже уложили на протяжении 2,206 километра, верхний – на 0,526 километра. Работы ведут на всю ширину проезжей части. Параллельно подрядчик монтирует бортовой камень и восстанавливает его целостность с помощью цементного раствора. Кроме того, активно обустраивают тротуары и выполняют планировку откосов насыпи. На объекте ежедневно трудятся 29 человек, задействовано 13 единиц специализированной техники.