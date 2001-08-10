11:47, | Новости общества Сахалина и Курил
Южносахалинка Валерия Им завоевала серебро Международной олимпиады по прикладной физике
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ученица лицея №2 Южно-Сахалинска Валерия Им стала серебряным призёром VI Международной олимпиады по прикладной физике – IAPhO 2026. Финал соревнования проходил с 27 по 30 августа в городе Бандунге в Индонезии.
Путь к международной награде состоял из нескольких этапов. Сначала Валерия успешно прошла онлайн-отбор, затем полуфинал и получила право участвовать в очном финале.
Особенность олимпиады заключается в её практической направленности. Финалистам необходимо не только решать сложные задачи, но и анализировать реальные ситуации с точки зрения прикладной физики, предлагать обоснованные решения и представлять результаты своей работы членам жюри.
Как сообщили в лицее, Валерия справилась со всеми испытаниями и защитила научную презентацию на английском языке. По итогам соревнования школьница получила серебряную медаль. Награда и статус серебряного призёра подтверждены дипломом организатора олимпиады — Индонезийского научного общества.
В лицее №2 отмечают, что это первый результат такого уровня на IAPhO для представителя Сахалинской области. Наставником Валерии при подготовке к олимпиаде стала учитель физики Татьяна Олеговна Кошенко.
Поездка школьницы в Индонезию состоялась при поддержке педагогов, родителей и партнёров образовательного учреждения. Финансовую помощь оказали ООО «ИГЛ», благотворительный фонд «Помощь» и ООО «Монерон».
В Южно-Сахалинске серебряную медалистку международной олимпиады ждут с победой.
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