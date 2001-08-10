Более тысячи сахалинских семей направили маткапитал на образование с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала 2026 года 1030 сахалинских семей направили средства материнского капитала на оплату образования детей. Родители абитуриентов и уже обучающихся студентов могут использовать эти деньги не только на оплату обучения в вузах и колледжах, но и на проживание в общежитии на весь период учебы. Такой возможностью в регионе активно пользуются – за восемь месяцев число заявителей превысило тысячу.
Программа позволяет оплачивать обучение в любых образовательных организациях – от детского сада до университета, а также курсы иностранных языков, вождение автомобиля, творческие и спортивные занятия. Ключевое условие: учреждение или индивидуальный предприниматель должны находиться на территории России и иметь действующую лицензию на образовательную деятельность. Для сахалинских семей, чьи дети поступают или уже учатся в Сахалинском государственном университете, процесс стал значительно проще. Благодаря соглашению между вузом и Отделением Социального фонда России по Сахалинской области подача заявления теперь возможна непосредственно через учебное заведение – это существенно ускоряет и упрощает процедуру.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональном Отделении СФР, от владельца сертификата не требуется никаких дополнительных действий – вуз самостоятельно передает сведения в фонд. Специалисты рассматривают заявление в течение пяти рабочих дней, после чего уведомляют владельца о решении. Сами средства перечисляют на счет вуза в течение пяти рабочих дней с момента положительного ответа. Такой порядок не только сокращает число шагов для родителей, но и заметно ускоряет весь процесс. При этом привычные способы подачи заявления сохраняются: семьи могут обратиться в клиентские службы регионального Отделения СФР, в МФЦ или подать заявление через портал Госуслуг. Дополнительную информацию жители островного региона получают по единому контакт-центру: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная – с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
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