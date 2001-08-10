ВТБ: популяция самой редкой крупной кошки планеты выросла в 6 раз за минувшие 20 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Впервые Россия и Китай объединили данные о дальневосточных леопардах. Популяция самой редкой крупной кошки планеты выросла в 6 раз за минувшие 20 лет. Сегодня на заповедной территории двух стран зарегистрировано 223 особи, в то время как в начале 2000-х в мире насчитывалось всего 35 диких кошек. Оценка проведена учёными нацпарка «Земля леопарда»(Владивосток, ВТБ выступает Хранителем леопарда) и Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда КНР.

Учёные из России и Китая подтвердили, что на территории резервата «Земля больших кошек»< strong> зарегистрировано не менее 223 особей дальневосточного леопарда – взрослых и котят, из которых 135 – в национальном парке «Земля леопарда» (Россия), 115 – в Северо-восточном национальном парке тигра и леопарда (Китай), среди них 27 особей относятся к трансграничным, то есть регистрируются в двух странах. Совместная работа учёных подтвердила высокую эффективность природоохранной работы. Ключевым показателем здоровья популяции леопарда стало соотношение полов с бо́льшим количеством самок – 1,1 к 1, что говорит о стабильном состоянии популяции.

«За этими цифрами стоит труд тысяч людей – российских и китайских ученых, государственных инспекторов, просветителей, меценатов – и десятилетия последовательной работы двух стран. Благодаря партнерам, в частности банку ВТБ, нацпарку в России удалось усилить техническое оснащение и увеличить сеть фотоловушек, наблюдения за леопардами стали системными и точными. Этот результат говорит не только о спасении мирного животного, одного из редчайших на планете. Леопард – индикатор здоровья экосистемы, ее вершина: если популяция стабильна, значит благополучны и кормовая база, и реки региона, и леса – без пожаров, с чистым воздухом для юга Приморья. Сохраняя леопарда, мы работаем и для благополучия людей, живущих рядом с этой природой», – подчеркнул< strong> Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».

«ВТБ с 2023 года поддерживает национальный парк и опекает семью четырех диких дальневосточных леопардов. Шестикратный рост популяции редкого вида – результат внимания и вовлеченности профессионального сообщества, финансовой поддержки крупных компаний и неравнодушного отношения к природному наследию России. Природоохранные проекты банка – один из важных элементов нашей стратегии устойчивого развития. Поддерживая национальный парк «Земля леопарда», мы вносим вклад в бережное восстановление популяции дальневосточного леопарда, обновление технической базы, проведение научных исследований и создание условий для безопасного экотуризма», – прокомментировал < strong>Пётр Шпиленок, советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы.

ВТБ – участник программы «Хранители леопарда» дирекции заповедников «Земля леопарда». Банк опекает семью больших кошек, в которой мама Герда и её котята Феникс, Сиерра и Фьюжн. Чтобы привлечь внимание к возвращению исчезающих видов на карту будущего, осенью 2025 года ВТБ запустил специальную имиджевую кампанию «Время быть заметным», посвященную сохранению дальневосточного леопарда.

16 мая 2024 года в Пекине, в присутствии Президента РФ Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина, было подписано соглашение о создании первого в мире трансграничного резервата для дальневосточного леопарда и амурского тигра – «Земля больших кошек», объединившего охраняемые территории.

Фотографии дальневосточных леопардов предоставлены пресс-службой нацпарка «Земля леопарда».

Справка

Дальневосточный леопард< em> – самая редкая крупная кошка планеты. В начале 2000-х в мире насчитывалось около 35 диких особей вида. Создание нацпарка «Земля леопарда» (Владивосток) и его эффективная работа позволили предотвратить исчезновение хищника. Охрана территории от браконьерства и пожаров, повышение численности копытных и экологическое просвещение населения стали основой трехкратного роста численности животных.

Трансграничный резерват «Земля больших кошек» – < em>создан в 2024 году, в состав входят национальный парк «Земля леопарда» и его охранная зона, старейший заповедник Дальнего Востока «Кедровая падь» и Северо-Восточный национальный парк тигра и леопарда КНР. Общая площадь – 1,8 млн га. Длина государственной границы у данных территорий – более 280 км.

Сохранение и развитие заповедных территорий< em> – одно из ключевых направлений экологической повестки ВТБ. Бережное отношение к природе и сохранение биоразнообразия рассматриваются как вклад в здоровье и благополучие будущих поколений. Банк сотрудничает с крупнейшими заповедниками Приморья и Камчатки: АНО «Амурский тигр» (с 2014 г.), Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник (с 2020 г.), ФГБУ «Земля леопарда» (с 2023 г.). ВТБ носит титул хранителя леопарда, под опекой банка находится семья диких дальневосточных леопардов. С 2025 г. ВТБ поддерживает «Фонд защитников природы».