МТС запустил бесплатные решения для детской безопасности: SOS-кнопка и «Всегда на связи»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Компания МТС запускает новые бесплатные решения для абонентов в области детской безопасности, которые помогут в ситуациях, когда родителей нет рядом. Исследование показало, что при выборе детского тарифа родители чаще всего обращают внимание именно на наличие таких опций.
Решения МТС позволяют родителям связаться с ребенком при любых обстоятельствах. Две новые функции подключаются бесплатно и требуют минимального участия родителя в настройке:
«SOS-кнопка» позволяет ребенку одним нажатием отправить родителю геолокацию и уведомление с просьбой связаться. Виджет устанавливается на главный экран телефона через приложение «Мой МТС». Местоположение отображается в разделе «Гео». Функция особенно актуальна в ситуациях, когда ребенок потерялся, столкнулся с угрозой или мошенниками.
«Всегда на связи» исключает риск полной блокировки при нулевом или отрицательном балансе. Ребенок получает буферный период на 30 дней: в это время ему доступны 20 минут звонков и 20 SMS на номера участников Семейной группы. Также услуга работает в 12 популярных у российских туристов странах: Турции, Казахстане, Китае, Грузии, Армении, ОАЭ, Египте, Германии, Таиланде, Италии, Испании и Франции.
«Мы провели опрос среди родителей о критериях выбора детского тарифа и выяснили, что ключевая потребность большинства родителей - возможность всегда оставаться на связи с ребенком, не беспокоясь о наличии средств на балансе. При этом около 26% и 19% опрошенных отметили также важность фильтрации контента и доступную цену на тариф. Поэтому МТС создает простые инструменты связи для ребенка и родителя, и в итоге часть контроля за безопасность детей берет на себя оператор», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
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