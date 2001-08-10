Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Государственная Дума VIII созыва официально завершила свою работу. За пять лет, с 2021 по 2026 год, парламентарии работали в условиях пандемии, специальной военной операции и беспрецедентного санкционного давления. Определяющим вектором деятельности стала защита суверенитета России и достижение победы в СВО.

Всего за пять лет принято около трех тысяч федеральных законов, и 1147 из них — это общественно значимые изменения, связанные напрямую с ключевыми запросами россиян. Они отражают реальные нужды граждан в таких областях, как здравоохранение, поддержка семей с детьми, безопасная городская среда, транспортная доступность.

Значительную долю в картине общественного запроса составляет образование — в этом направлении Госдума приняла 80 законов. Директор Сахалинского техникума сервиса, депутат от Единой России в Городской думе Южно-Сахалинска Денис Раздобреев отметил: нововведения существенно изменили систему подготовки кадров. Ключевым решением он назвал закрепление на федеральном уровне понятия «Профессионалитет». Это стало логичным отражением тренда времени: потребность в квалифицированных специалистах на фоне тех перемен, что произошли в российской экономике, ощутимо скорректировалась в пользу рабочих специальностей, которые молодежь может получить в сжатые сроки.

«Среднее профессиональное образование, которое вчерашние выпускники получают в колледжах, техникумах и училищах, становится все престижнее: сегодня конкурс на многие направления превышает вузовский из-за растущей потребности российских предприятий в кадрах. Запрос рынка труда нашел отражение в ряде федеральных законов и постановлений: растет число бюджетных мест на самые востребованные специальности, расширяется квота целевого обучения. Не могу не отметить и увеличение финансирования на обновление материально-технической базы в учреждениях профессионального образования, заинтересованность работодателей в сотрудничестве с колледжами, новые меры поддержки для студентов, большой спектр направлений производственной практики. Отдельным федеральным законом обеспечена новая система обучения — профессионалитет, которая поможет не только воспитывать специалистов в условиях непосредственно производства и по программам, в составлении которых участвует работодатель, но и гарантировать ребятам рабочие места с хорошей зарплатой и перспективами. Все это мотивирует нашу молодежь выбирать профессию со 100%-м трудоустройством и достойным доходом, строить карьеру и оставаться жить на Сахалине. Искренне благодарен депутатам Государственной Думы VIII созыва и, в их числе, депутату от Сахалинской области Георгию Карлову за работу, результаты которой мы сегодня видим на островах. Надеюсь, что и следующий созыв, который будет выбран в сентябре, продолжит этот курс», — отметил Денис Раздобреев.

Одним из наиболее важных направлений деятельности депутатов Государственной Думы VIII созыва, которое было продиктовано временем, стала поддержка участников СВО и их семей. В этой сфере за 5 лет принято 183 закона — они обеспечили комплексную защиту интересов ветеранов боевых действий и их близких, в том числе после гибели военнослужащих при исполнении задач. Депутат Городской Думы Южно-Сахалинска от Единой России Анастасия Шавдина подчеркнула: федеральные инициативы в комплексе с уникальными региональными мерами поддержки дали ощутимый результат, который увидели как ветераны СВО, так и их семьи.

«Я регулярно в рамках своей депутатской деятельности провожу приемы граждан и получаю обратную связь от ветеранов специальной военной операции, ощутивших действие этих законов в том числе и на себе. И могу сказать: эта объемная, сложнейшая работа дала результат. Наши герои знают, что им есть куда вернуться, интересы их супругов и детей защищены, а каждому из бойцов по возвращении домой протянут руку помощи для восстановления и адаптации к мирной жизни. Работа депутатов федерального парламента все эти пять лет была направлена на приближение победы в СВО. И финальная сессия Госдумы VIII созыва завершилась пятикратным скандированием: «Россия! Путин! Победа!». Я думаю, это лучше всего говорит о том, что наше общество сплотилось вокруг национального лидера в такое непростое время. А депутаты Государственной Думы, представлявшие интересы жителей своих регионов, смогли стать связующим звеном между федеральным правительством и своими избирателями. Все эти пять лет они доносили векторы президентского курса гражданам, принимая законы с учетом интересов простых людей. И я надеюсь, что эта работа продолжится», — резюмировала Анастасия Шавдина.

Выборы в Государственную Думу IX созыва состоятся в сентябре 2026 года. В Сахалинской области своих кандидатов выдвинули 11 избирательных объединений, в том числе все партии, у которых было представительство в VIII созыве федерального парламента.