Тихоокеанское
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Состоялось завершающее пленарное заседание Государственной Думы VIII созыва

Состоялось завершающее пленарное заседание Государственной Думы VIII созыва

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Государственная Дума VIII созыва официально завершила свою работу. За пять лет, с 2021 по 2026 год, парламентарии работали в условиях пандемии, специальной военной операции и беспрецедентного санкционного давления. Определяющим вектором деятельности стала защита суверенитета России и достижение победы в СВО.

Всего за пять лет принято около трех тысяч федеральных законов, и 1147 из них — это общественно значимые изменения, связанные напрямую с ключевыми запросами россиян. Они отражают реальные нужды граждан в таких областях, как здравоохранение, поддержка семей с детьми, безопасная городская среда, транспортная доступность.

Значительную долю в картине общественного запроса составляет образование — в этом направлении Госдума приняла 80 законов. Директор Сахалинского техникума сервиса, депутат от Единой России в Городской думе Южно-Сахалинска Денис Раздобреев отметил: нововведения существенно изменили систему подготовки кадров. Ключевым решением он назвал закрепление на федеральном уровне понятия «Профессионалитет». Это стало логичным отражением тренда времени: потребность в квалифицированных специалистах на фоне тех перемен, что произошли в российской экономике, ощутимо скорректировалась в пользу рабочих специальностей, которые молодежь может получить в сжатые сроки.

«Среднее профессиональное образование, которое вчерашние выпускники получают в колледжах, техникумах и училищах, становится все престижнее: сегодня конкурс на многие направления превышает вузовский из-за растущей потребности российских предприятий в кадрах. Запрос рынка труда нашел отражение в ряде федеральных законов и постановлений: растет число бюджетных мест на самые востребованные специальности, расширяется квота целевого обучения. Не могу не отметить и увеличение финансирования на обновление материально-технической базы в учреждениях профессионального образования, заинтересованность работодателей в сотрудничестве с колледжами, новые меры поддержки для студентов, большой спектр направлений производственной практики. Отдельным федеральным законом обеспечена новая система обучения — профессионалитет, которая поможет не только воспитывать специалистов в условиях непосредственно производства и по программам, в составлении которых участвует работодатель, но и гарантировать ребятам рабочие места с хорошей зарплатой и перспективами. Все это мотивирует нашу молодежь выбирать профессию со 100%-м трудоустройством и достойным доходом, строить карьеру и оставаться жить на Сахалине. Искренне благодарен депутатам Государственной Думы VIII созыва и, в их числе, депутату от Сахалинской области Георгию Карлову за работу, результаты которой мы сегодня видим на островах. Надеюсь, что и следующий созыв, который будет выбран в сентябре, продолжит этот курс», — отметил Денис Раздобреев.

Одним из наиболее важных направлений деятельности депутатов Государственной Думы VIII созыва, которое было продиктовано временем, стала поддержка участников СВО и их семей. В этой сфере за 5 лет принято 183 закона — они обеспечили комплексную защиту интересов ветеранов боевых действий и их близких, в том числе после гибели военнослужащих при исполнении задач. Депутат Городской Думы Южно-Сахалинска от Единой России Анастасия Шавдина подчеркнула: федеральные инициативы в комплексе с уникальными региональными мерами поддержки дали ощутимый результат, который увидели как ветераны СВО, так и их семьи.

«Я регулярно в рамках своей депутатской деятельности провожу приемы граждан и получаю обратную связь от ветеранов специальной военной операции, ощутивших действие этих законов в том числе и на себе. И могу сказать: эта объемная, сложнейшая работа дала результат. Наши герои знают, что им есть куда вернуться, интересы их супругов и детей защищены, а каждому из бойцов по возвращении домой протянут руку помощи для восстановления и адаптации к мирной жизни. Работа депутатов федерального парламента все эти пять лет была направлена на приближение победы в СВО. И финальная сессия Госдумы VIII созыва завершилась пятикратным скандированием: «Россия! Путин! Победа!». Я думаю, это лучше всего говорит о том, что наше общество сплотилось вокруг национального лидера в такое непростое время. А депутаты Государственной Думы, представлявшие интересы жителей своих регионов, смогли стать связующим звеном между федеральным правительством и своими избирателями. Все эти пять лет они доносили векторы президентского курса гражданам, принимая законы с учетом интересов простых людей. И я надеюсь, что эта работа продолжится», — резюмировала Анастасия Шавдина.

Выборы в Государственную Думу IX созыва состоятся в сентябре 2026 года. В Сахалинской области своих кандидатов выдвинули 11 избирательных объединений, в том числе все партии, у которых было представительство в VIII созыве федерального парламента.

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