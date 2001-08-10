Как дизайн-код преобразил Южно-Сахалинск за пять лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре подводят промежуточные итоги внедрения дизайн-кода. За пять лет системной работы городские улицы заметно преобразились: фасады зданий освободились от визуального шума, а вывески стали гармоничной частью архитектуры.

За время действия дизайн-кода в Южно-Сахалинске согласовано более 1500 проектов. Показатели этого года — 160 утвержденных конструкций. Это свидетельствует о том, что бизнес-сообщество ответственно относится к облику города.

В администрации города напоминают: установка любой вывески требует предварительного согласования. Размещение конструкций без утвержденного проекта является нарушением Правил благоустройства, за соблюдением которых следит департамент общественной безопасности и контроля.

Чтобы процесс оформления был максимально простым и быстрым, специалисты профильного департамента приглашают предпринимателей к открытому диалогу.

- Мы всегда готовы к предварительным консультациям. Поможем учесть все нюансы на этапе проектирования, — подчеркивает ведущий советник отдела дизайна департамента архитектуры и градостроительства Дарья Кузнецова.

Консультацию по вопросам применения требований дизайн-кода можно получить в департаменте архитектуры и градостроительства по вторникам с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Амурская, 88, 7 этаж. Также задать вопросы специалистам можно по телефону 312-647 (доб. 2, 6, 7).

Кроме этого, на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска можно ознакомиться с требованиями к оформлению информационных конструкций (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2984).

Оформить государственную услугу по установке и согласованию дизайн-проекта вывески можно в электронной форме, подав заявление через портал «Госуслуги».

Добавим, дизайн-код был разработан по поручению мэра Сергея Надсадина. Администрация Южно-Сахалинска намерена продолжить системную работу, чтобы город становился еще более комфортным, привлекательным и гармоничным для всех жителей и гостей. Она проводится при поддержке областного правительства и губернатора Валерия Лимаренко.