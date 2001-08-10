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12:06, | Новости общества Сахалина и Курил

Проект «Сопричастность» продолжает поддерживать военнослужащих

Проект «Сопричастность» продолжает поддерживать военнослужащих

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается активная работа по оказанию поддержки военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО. В рамках проекта «Сопричастность» неравнодушные горожане — «серебряные» волонтеры и представители ветеранских организаций — на регулярной основе изготавливают средства маскировки для фронта, а добровольцы Единой России берут на себя упаковку, погрузку и отправку посылок.

Дважды в неделю, по понедельникам и четвергам, участники проекта создают маскировочные сети и нашлемники. На изготовление одного полотна стандартного размера уходит около двух с половиной часов коллективного труда.

Как отмечают сами волонтеры, в каждое изделие они вкладывают не только мастерство, но и частичку душевного тепла. В посылки, отправляемые на передовую, женщины обязательно добавляют детские письма и домашние гостинцы.

— Наша миссия идет от самого сердца. Группа постоянно растет: к нам присоединяются подруги, внуки, единомышленники. Здесь сложилась особая атмосфера взаимоподдержки, — поделилась «серебряный» волонтер Валентина Ушаева. -  Мы регулярно общаемся с ребятами, которые возвращаются с передовой. Они говорят нам слова благодарности. Понимаем, что наша работа очень важна.

Значимую поддержку в реализации проекта оказывают предприниматели Южно-Сахалинска, обеспечивающие волонтеров необходимыми материалами, а также представители Народного фронта. Только в прошлом месяце общими усилиями на фронт было отправлено около 30 тонн груза.

Отметим, в рамках проекта «Сопричастность» всесторонняя помощь и поддержка также оказывается жителям новых регионов России.

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