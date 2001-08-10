В Южно-Сахалинске прошли курсы безопасного вождения электросамокатов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре прошел очередной этап образовательной акции, направленной на популяризацию правил безопасного управления электросамокатами. Мероприятие состоялось на площадке перед парком «Россия — моя история».
В рамках встречи специалисты Центра управления городской мобильностью и представитель оператора проката провели комплексный инструктаж, охватывающий как теоретические аспекты ПДД, так и практические навыки управления.
Организаторы подчеркивают: посещение лекций и практических занятий полезно даже тем, кто пока не пользуется сервисами проката электросамокатов. Предварительное обучение позволяет детально изучить правила безопасного передвижения и получить базовые навыки управления в контролируемых условиях. Это закладывает культуру грамотного вождения еще до того, как человек впервые выедет на городские улицы.
В ходе практической части участники отработали алгоритмы безопасного старта, торможения и правила корректной парковки, которая не должна препятствовать движению пешеходов.
Как рассказала начальник отдела специальных проектов Центра управления городской мобильностью Екатерина Рожкова, профилактика ДТП с участием средств индивидуальной мобильности требует участия всех сторон: от операторов проката до самих пользователей. В случае инцидентов на дорогах к разбирательствам привлекаются сотрудники Госавтоинспекции, поэтому знание правил является обязательным для каждого, кто берет в аренду самокат.
- Безопасность — это навык, который необходимо развивать на всех уровнях. Подобные просветительские акции крайне востребованы. Важно, чтобы культура вождения прививалась через осознанное отношение к окружающим, - отметил депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Иван Бутаков.
Работа по формированию культуры вождения электросамокатов ведется в Южно-Сахалинске на постоянной основе с 2025 года. В этом году уже проведено восемь профильных занятий. В летний период администрация города совместно с Госавтоинспекцией и общественными организациями планирует провести ещё три мероприятия: ближайшие состоятся 5 и 19 августа на площадке у парка «Россия — моя история». Профилактическая работа будет продолжена и в новом учебном году.
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