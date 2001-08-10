Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области к середине лета строительные и ремонтные работы, касающиеся благоустройства территорий, развернулись во всех муниципалитетах. Подрядные организации латают ямы во дворах, обновляют зоны общественного отдыха, приводят в порядок общедомовое имущество. Масштабное благоустройство — труд, требующий регулярного контроля. И здесь волонтеры Единой России вместе с молодогвардейцами постоянно помогают местным властям.

Партийные активисты ежедневно присоединяются к работе муниципальных служб, проверяя качество ремонта дворов и дорог, обслуживания площадок для сбора ТКО, текущего благоустройства и строительства. В каждом районе — свой десант народного контроля.

В Томаринском МО волонтеры продолжают обследовать контейнерные площадки. Активисты проверяют каждый объект на нарушения в благоустройстве, несвоевременный вывоз мусора, свалки отходов рядом и состояние емкостей. Все данные оперативно передают в мэрию: так удается обеспечивать оперативный контроль и устранять недостатки. Кроме того, томаринцы заносят отчеты в экологическое мобильное приложение «Рябина».

В Анивском МО волонтеры Единой России добавили в список адресов для контроля стройплощадку будущего пешеходного моста через реку Лютога. Подрядчик работает по графику. Возведение перехода, так нужного жителям, остается в зоне особого внимания мэра Анивского района Светланы Швец, поэтому активисты выезжают на мониторинг каждую неделю. На будущем мосту уже обустроили сборные и дренажные колодцы, установили ригели на опорах, а также приступили к покраске металлических конструкций.

В Макаровском МО волонтеры проверили, как подрядные организации выполнили ямочный ремонт нескольких придомовых территорий. В районном центре эти работы официально завершены: асфальтовые «заплатки» уложены ровно и надежно, строители исполнили все заявки. Жители Макарова довольны, а это самая важная оценка труда подрядчиков.

В Южно-Курильском МО молодогвардейцы Единой России проверили ремонт кровли в доме по ул. 60 лет ВЛКСМ, 14. Капитальные работы выполняет опытный подрядчик: строители уже демонтировали старое покрытие, приводят в порядок вентиляционные шахты и обрабатывают деревянный каркас специальным составом для огнебиозащиты. По периметру всей крыши появится новое ограждение, а сверху — фальцевая кровля.

«За каждым этапом капитального ремонта крыши следят: районная администрация, специалисты профильного департамента и активисты «Молодой Гвардии Единой России» регулярно выезжают на объект, проверяя качество материалов и соблюдение норм. Местные жители становится свидетелями значимости народного контроля: чтобы собственники дома не сомневались в том, что подрядная организация работает прозрачно и в строгом соответствии с техническим заданием, общественники держат руку на пульсе. Согласно графику, сдача объекта намечена на ноябрь, однако подрядчик уже заявил о намерении завершить весь комплекс работ досрочно. Это хорошие новости, но скорость не должна наносить ущерба качеству ремонта. Поэтому, когда наступит время сдачи объекта, мы примем в ней участие. Жильцы дома должны быть уверены, что после капитального ремонта крыша прослужит долго и надежно», — поделилась активист Южно-Курильского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Мария Брандт.

Народный контроль, в котором принимают участие общественные организации и неравнодушные жители каждого муниципалитета, распространяется на каждый объект, построенный или реконструированный за 5 лет в рамках Народной программы 2021 года. Это дает людям уверенность: их права на комфортное и безопасное жилье защищены, а власти несут реальную ответственность за выполнение взятых обязательств. Именно так, через отремонтированные крыши, благоустроенные общественные пространства, инфраструктуру для пешеходов и своевременный ремонт зон общего пользования, выполняется главная задача — сделать жизнь людей теплее, уютнее и спокойнее.