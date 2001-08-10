Сосна с сахалинского острова влюбленных может стать «Деревом года»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область продолжает борьбу в престижном Всероссийском конкурсе "Российское дерево года — 2026". Наш регион представляет уникальная 114-летняя "Сосна острова влюблённых", которая растёт в городском парке имени Юрия Гагарина в Южно-Сахалинске. Дерево имеет официальный статус "Памятник живой природы". Пока оно набрало 883 голоса, но у островитян есть шанс изменить ситуацию — голосование продлится до 1 августа, пишет astv.ru, ссылаясь на организаторов конкурса.

На данный момент борьба за звание главного дерева страны идёт очень напряжённая. В тройке лидеров — Новооскольский дуб (6 222 голоса), Танечкина сосна из Ленинградской области (более 5,6 тысячи голосов) и дуб из Тульской области (почти 3 тысячи голосов). Наша сахалинская красавица пока замыкает число участников с результатом 883 голоса. Однако до финала ещё есть время, и каждый голос может стать решающим.

Сосне острова влюблённых 114 лет, у неё раскидистая крона, и она давно стала символом романтики и семейных традиций для жителей Южно-Сахалинска. Дерево имеет официальный статус памятника живой природы, что подтверждает его уникальность и историческую ценность.

Чтобы поддержать Сахалинскую область, нужно перейти на официальный сайт конкурса и найти дерево под номером 69. Голосование продлится до 1 августа 2026 года. Организаторы подчёркивают: каждый голос важен, ведь победа в конкурсе привлекает внимание к уникальным природным объектам регионов и помогает их сохранению.

У сахалинцев есть ещё почти месяц, чтобы помочь своей сосне обойти конкурентов и принести победу островному региону. Для этого достаточно одного клика по ссылке Проголосовать можно до 1 августа, пройдя по ссылке https://rosdrevo.ru/. Конкурсанка находится под номером 69.