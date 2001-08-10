Более 200 сахалинцев старшего возраста трудоустроены при поддержке Кадрового центра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области подвели итоги работы по трудоустройству жителей старшего возраста. За текущий год при содействии Кадрового центра работу нашли 205 островитян, что на 44 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поддержка занятости пенсионеров и предпенсионеров является частью системной работы правительства Сахалинской области по повышению качества жизни людей и развитию кадрового потенциала региона. По инициативе губернатора Валерия Лимаренко на островах особое внимание уделяется адресной помощи жителям: важно не просто предложить вакансию, а помочь человеку сохранить профессиональную активность, обновить навыки и найти подходящий формат занятости.

Из общего числа трудоустроенных в 2026 году 96 человек — это пенсионеры и 109 — граждане предпенсионного возраста. Сахалинцы и курильчане нашли работу в самых разных сферах: охранниками, водителями, обработчиками рыбы, поварами, бухгалтерами, сторожами, продавцами-кассирами, воспитателями, делопроизводителями, инспекторами по кадрам, администраторами, операторами котельной и младшими медицинскими сестрами.

Как рассказала директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева, для людей старшего возраста обучение часто становится важным шагом к новой занятости. С начала года на образовательные программы направлены 54 человека, из них 12 — по национальному проекту «Кадры». По её словам, 44 человека уже завершили обучение. Среди востребованных направлений подготовки — охранник, сиделка, оператор беспилотных авиационных систем, оператор котельной, младшая медицинская сестра, делопроизводитель и водитель погрузчика.

Как сообщили ТИА "Острова" в Кадровом центре Сахалинской области, островитяне старшего возраста активно посещают мероприятия, которые организуют специалисты. Чаще всего они выбирают консультации по поиску работы, мастер-классы по составлению резюме, тренинги по подготовке к собеседованию, занятия по финансовой и правовой грамотности, дни открытых дверей и встречи с работодателями. Обратиться за поддержкой можно в любой филиал Кадрового центра региона. Карьерные консультанты помогут подобрать вакансии, рассмотреть варианты обучения и выстроить понятный путь к трудоустройству.