В Южно-Сахалинске украсили улицы баннерами с портретами городских семей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице в преддверии Дня семьи, любви и верности вновь стартовал фотопроект «Семьи Южного». Центральные улицы Южно-Сахалинска украсили праздничные баннеры с портретами местных жителей, что уже стало доброй традицией после первого запуска проекта администрацией города в 2023 году.
Фотопроект был инициирован активными горожанами три года назад, и идея нашла поддержку у вице-мэра Елены Федоровой. Сегодня проект реализуется при участии департаментов социальной и информационной политики. Автором всех семейных портретов выступил фотограф пресс-службы администрации Южно-Сахалинска Александр Пономарев.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска, вице-мэр Елена Федорова подчеркнула, что проект имеет важный социальный посыл — организаторы хотят, чтобы каждый житель, глядя на баннеры, вспоминал о силе семейного очага. Она отметила, что эта инициатива созвучна задачам, поставленным губернатором Валерием Лимаренко в рамках Года счастливого материнства, и что создание комфортных условий для семей с детьми является безусловным приоритетом. Истории героев, по её словам, доказывают, что счастье начинается дома.
В этом году героями фотопроекта стали пять семей, которые служат примером искренней любви и взаимной поддержки. Все они являются активными участниками проекта «Счастливое материнство». Среди героев — молодые родители Никита Алексеев и Кристина Чио, которые воспитывают двоих сыновей. Мама продолжает профессиональный рост как педагог, а папа, работающий электромонтажником, прививает детям любовь к спорту. Семья любит проводить время на природе.
Ещё одни герои — Александр и Натали Усовы, состоящие в браке 7 лет и воспитывающие дочь и сына. Папа служит в МЧС, а мама является лауреатом премии для талантливой молодёжи, участвует в проекте «Счастливое материнство» и сейчас находится в отпуске по уходу за ребёнком. Усовы с удовольствием посещают городские мероприятия и ведут активный здоровый образ жизни.
Южносахалинцы Илья и Екатерина Тесленко в браке 9 лет, воспитывают четверых сыновей. Мама в декретном отпуске участвует в проекте «Счастливое материнство», папа работает оператором на асфальтобетонном заводе. Родители прививают детям любовь к спорту: старшие ребята занимаются прыжками с трамплина и каратэ, а вся семья увлекается походами и велопрогулками.
Сергей и Екатерина Нор в браке 15 лет воспитывают пятерых детей — четыре дочери и сына. Мама является самозанятым блогером и участницей «Счастливого материнства», папа — предприниматель. Старшие дочери занимаются гимнастикой и волейболом, а младшие увлекаются танцами и хоккеем. Семья ведёт здоровый и подвижный образ жизни.
Особое место в проекте занимают многодетные семьи. Евгений и Людмила Жековы — одна из самых больших семей города, в которой воспитываются девять детей. Евгений — индивидуальный предприниматель, а Людмила посвятила себя воспитанию ребят, некоторые из которых находятся на семейном обучении. В их доме царит атмосфера всеобщей заботы: старшие помогают младшим, а каждый день наполнен радостью.
Праздничные баннеры можно увидеть на проспектах Мира, Победы и Коммунистическом, а также на экранах на площади Ленина и на цифровых экранах сити-формата рекламной компании СРК, которая стала партнёром проекта.
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