В Южно-Сахалинске финишировал велопробег "Огонь Победы"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершился ежегодный велопробег «Огонь Победы», который в седьмой раз прошёл на Сахалине. Мероприятие было приурочено к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В этом году 13 любителей велоспорта преодолели 440 километров за три дня, проехав по маршруту от села Онор Смирныховского района до областного центра. Старт состоялся в сложных погодных условиях — при температуре всего +9 градусов и холодном моросящем дожде. Дистанция была разбита на три этапа: в первый, наиболее тяжёлый день, участники проехали 210 километров от Онора до Макарова, затем добрались до Долинска и на третий день финишировали в Южно-Сахалинске. Традиционно в рамках пробега большое внимание уделялось посещению мемориальных комплексов.
Директор департамента по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска, участник пробега Алексей Боженко подчеркнул, что Сахалин является уникальной территорией, где завершалась Вторая мировая война. Он отметил, что задача организаторов — показать мемориалы, расположенные в стороне от центральных дорог, и рассказать о них, чтобы люди помнили. В качестве примера он привёл село Леонидово, где захоронены более 300 солдат и свыше 30 офицеров, а также установлены бюсты Героям Советского Союза Антону Буюклы и Леониду Смирных. Кроме того, Алексей Боженко напомнил, что в селе Онор, откуда стартовали велосипедисты, в годы войны размещался военный госпиталь.
В этом году к пробегу присоединились участники из Корсаковского, Макаровского, Невельского районов и Южно-Сахалинска. Возраст большинства велосипедистов превышает 40 лет, а самому старшему участнику, Виктору Красикову, исполнилось 67 лет. Он преодолел всю дистанцию в высоком темпе, показав пример невероятной выносливости и спортивной закалки.
Помимо спортивно-патриотической составляющей, за семь лет существования проекта участники отмечают заметное улучшение инфраструктуры региона: от качественного асфальтирования дорог на севере до появления новых спортивных объектов, таких как хоккейный комплекс в Макарове, и общего благоустройства территорий.
Как рассказала участница велопробега Елена Бурикова, в этом мероприятии заложена важная идеология — проезд по памятным местам с отданием дани уважения истории. При этом, по её словам, пробег стал отличной проверкой собственных сил, и с удивлением понимаешь, что возможности организма безграничны. Она отметила, что все три дня их сопровождала потрясающая атмосфера, невероятная сахалинская природа и искренняя поддержка от водителей на дорогах. Елена Бурикова добавила, что подобралась отличная команда заряженных единомышленников, каждый из которых чётко понимал, ради чего совершает этот путь.
Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, на финише в областном центре спортсменов торжественно встретили и вручили им памятные знаки и благодарственные письма.
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