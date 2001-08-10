Кампус Школы 21 вызвал интерес у участников форума

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полях II Международного форума беспилотных систем всех сред «Крылья Сахалина» в Южно-Сахалинске прошла презентация образовательных возможностей регионального кампуса «Школы 21». Проект, реализуемый Сбером при поддержке правительства Сахалинской области, вызвал живой интерес у участников форума, которые увидели прямую связь между цифровым образованием и развитием отрасли БПЛА.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко неоднократно подчёркивал значимость создания современной цифровой инфраструктуры и подготовки местных кадров для технологического развития Дальнего Востока . По его словам, подобные инициативы дают сахалинцам возможность применять свои знания в родном регионе, не уезжая на материк. «Школа 21» была открыта в сентябре 2024 года на базе центра «Крылья Сахалина» и уже обучает 240 человек, причём для поступления не нужны ни диплом, ни опыт программирования — только мотивация .

Форум, посвящённый передовым технологиям в сфере беспилотных летательных аппаратов, стал идеальной средой для демонстрации того, где именно могут найти применение специалисты нового поколения. Посетители стенда «Школы 21» смогли убедиться: за беспилотными системами стоит не только сложная механика, но и передовое программное обеспечение, анализ больших данных и искусственный интеллект. Гости площадки познакомились с методикой обучения, основанной на подходе «равный равному» (peer-to-peer), геймификации и полном отсутствии традиционных лекций .

Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве цифрового и технологического развития Сахалинской области, особый интерес у аудитории вызвала возможность бесплатно освоить ключевые цифровые компетенции: искусственный интеллект и машинное обучение, анализ больших данных для обработки информации с датчиков дронов, программирование и разработку ПО для управления автономными системами, а также кибербезопасность.

Министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев отметил, что сфера беспилотных авиационных систем испытывает острую потребность в квалифицированных кадрах — от программистов до аналитиков данных. По его словам, партнёрство технологических форумов, таких как «Крылья Сахалина», и образовательных платформ, подобных «Школе 21», создаёт прямой мост между индустрией и будущими специалистами. Участники форума отметили, что навыки, которые даёт «Школа 21», являются фундаментом для работы в высокотехнологичных отраслях.

По итогам работы площадки десятки гостей оставили заявки на участие в следующих этапах отбора. День открытых дверей в кампусе состоится 14 июля в 13.00. Это отличная возможность лично посетить кампус, пообщаться с командой и студентами, а также погрузиться в атмосферу ИТ-образования мирового уровня. Отборочный этап пройдёт 29 июля,. В течение 14 дней участники очно находятся в кампусе школы и выполняют практические задания на её образовательной платформе.