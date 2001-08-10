Новое общественное пространство в 9-м микрорайоне Южно-Сахалинска откроют в июле

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершаются работы по благоустройству общественного пространства в 9-м микрорайоне. Новая зона отдыха появится на проспекте Мира юго-восточнее дома № 247, и открыть её планируют уже к концу июля — с опережением изначального графика.

Проект реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни», инициированный президентом Владимиром Путиным. Возможность преобразить эту территорию появилась благодаря активности местных жителей, которые проголосовали за данный объект в 2025 году.

Инженер по надзору за строительством производственно-технического отдела МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Шек рассказал, что подрядная организация уже завершила основные строительные работы и приступила к финальному этапу — монтажу малых архитектурных форм. По его словам, на сегодняшний день полностью выполнено асфальтирование пешеходных дорожек и подготовлено бетонное основание под детскую игровую зону. В настоящее время специалисты устанавливают скамейки, урны, детские качели и горки. В дальнейшем на территории появятся освещение и система видеонаблюдения, а также будет проведено озеленение.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, помимо традиционного благоустройства проектом предусмотрена детская площадка для разных возрастных групп с резиновым покрытием, игровым комплексом и качелями. Существующие зелёные насаждения дополнят кустарниками и цветниками с многолетними культурами.