Школьники Южно-Сахалинска и Харбина провели телемост на китайском и русском языках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается серия школьных телемостов с Китаем в рамках перекрёстных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Эта масштабная межгосударственная программа рассчитана на 2026–2027 годы и получила поддержку президента России Владимира Путина.
Очередной онлайн-встречей стал телемост между гимназией № 3 Южно-Сахалинска и школой № 39 города Харбин. Ребята не только познакомились друг с другом, но и презентовали свои учебные заведения. Гимназисты рассказали китайским сверстникам о занятиях в творческих кружках и кванториуме, работе школьного медиацентра, музее и IT-лаборатории. Каждая сторона показала фотографии классов, спортзалов, библиотек и тематических уголков, посвящённых национальным традициям.
Главной особенностью телемоста стал языковой обмен. Как рассказали ТИА «Острова» в гимназии № 3, ученики из Южно-Сахалинска общались с харбинскими школьниками на китайском языке, а те, в свою очередь, продемонстрировали отличное владение русским. Дети прекрасно понимали друг друга без переводчика – он понадобился только директору гимназии Татьяне Валуйских. Она отметила, что именно в живом диалоге рождается глубокое понимание языка и культуры, а современные технологии стирают расстояния и открывают безграничные возможности для совместных проектов и дружбы.
Своими впечатлениями поделилась и учащаяся гимназии № 3 Ульяна Ли. Девушка подготовила небольшой рассказ о себе на китайском языке и призналась, что такие встречи сближают и дают отличную возможность узнать больше о культуре страны, образовательном процессе, увлечениях и досуге китайских сверстников. По итогам телемоста стороны договорились о проведении совместных мероприятий уже в новом учебном году.
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