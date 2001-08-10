Названы главные профессиональные страхи жителей Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Служба исследований SuperJob провела открытый опрос среди работающих жителей Южно-Сахалинска, чтобы выяснить, какие профессиональные страхи беспокоят горожан. Выяснилось, что большинство трудоустроенных респондентов не испытывают тревог, связанных с их трудовой деятельностью.
В опросе, который проводил технологический лидер в сфере HR, крупнейший российский сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob, приняли участие работающие жители областного центра. Исследование показало, что 60% трудоустроенных южносахалинцев не сталкиваются с какими-либо страхами, связанными с их работой.
Как сообщили ТИА «Острова» в SuperJob, наиболее распространенным опасением среди горожан остается угроза увольнения — его испытывают 12% опрошенных. На второй позиции — страх недооцененности и низкой заработной платы, который тревожит 10% респондентов. Замыкает тройку лидеров боязнь оказаться невостребованным специалистом (8% голосов). Опасения в отношении руководства выразили 6% участников опроса. Еще по 4% респондентов боятся общей нестабильности или переживают, что не справятся с возложенными обязанностями. По 3% опрошенных опасаются банкротства предприятия, задержки зарплаты и отсутствия карьерного роста. Другие профессиональные фобии, включая боязнь коллектива, страх эмоционального выгорания, перегрузки, опасение столкнуться с обманом, страх любых перемен и нежелание надолго застрять на текущем месте работы, отмечают по 1% участников.
Также выявлены гендерные различия. Женщины чаще мужчин испытывают страх недооцененности и маленькой зарплаты, а также тревогу по поводу того, что не справятся с работой. Мужчины, в свою очередь, больше опасаются увольнения, нестабильности и обмана со стороны работодателя.
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Опрос проводился в период с 4 по 15 мая 2026 года.
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