Сахалинцы смогут бесплатно пользоваться связью МТС за границей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Компания МТС в преддверии активного сезона летних отпусков запустила для своих абонентов бесплатный зарубежный роуминг в популярных у островитян странах – Китае, Таиланде, Турции и многих других.
В приложении Мой МТС можно подключить бесплатный пакет: каждые 30 дней — 700 МБ интернета, безлимитные звонки в РФ на номера МТС, а также бесплатный доступ к навигационным картам, переводчикам и банковским приложениям. Кроме того, доступны платные режимы «Комфорт» и «Максимум» — с увеличенным объёмом интернета и минут для звонков.
Роуминг-режимы действуют в 31 направлении: Абхазии, Казахстане, Китае, на Кипре, Кубе, в Турции, Грузии, Болгарии, Таиланде, Египте, Армении, Израиле, Латвии, Литве, Финляндии, Германии, Гонконге, ОАЭ, Испании, Италии, Греции, Хорватии, Польше, во Франции, на Багамских островах, в Андорре, Швейцарии, Австрии, Швеции, Эстонии и Австралии.
«Лето - традиционно популярный сезон отпусков и школьных каникул. Жители Сахалинской области активно выезжают на отдых за границу, особенно в азиатские и пляжные страны. При этом, современное путешествие невозможно представить без стабильного интернета: мессенджеры, мобильный банк, навигаторы и онлайн-переводчики - обязательные атрибуты любой поездки, как документы и билеты. Поэтому запуск бесплатного роуминга – это ответ на реальные потребности наших абонентов», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
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