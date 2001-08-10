Механики-водители на Сахалине осваивают вождение боевых машин в условиях бездорожья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Опытные офицеры обучают сахалинских контрактников вождению боевых машин по пересеченной местности. Главная интрига занятий – механики-водители должны пройти трассу с естественными и искусственными препятствиями без единой остановки, не задев ограничительные столбы.

На Сахалине инструкторы армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) проводят занятия с военнослужащими, которые заключили первые контракты с минобороны России. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, будущие механики осваивают управление многоцелевыми легкобронированными тягачами (МТЛБ) и автомобилями высокой проходимости. Перед выездом на полигон военнослужащие сдали зачеты по теории вождения, изучили действия при внештатных ситуациях и продемонстрировали знание технического устройства машин.

На специально подготовленном танкодроме под руководством опытных офицеров корпуса военнослужащие преодолевают минно-взрывные заграждения, колейный мост, противотанковый ров, подъемы и спуски. Согласно нормативам, каждый механик-водитель обязан пройти все препятствия без остановок и избежать касания ограничительных столбов. Упражнения повторяют многократно – условия местности максимально приближены к боевым.