В Южно-Сахалинске сегодня камбалу продают по 102 рубля, а сельдь - по 69

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 июня в Южно-Сахалинске организована продажа свежей рыбы по социальным ценам. Жители областного центра могут приобрести камбалу и сельдь по сниженной стоимости.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, камбала на социальной продаже стоит 102 рубля за килограмм, а сельдь — 69 рублей за килограмм.

Торговля развёрнута по адресу: улица Ленина, 252Б, в торговом центре «Техник», торговое место Д10. Начало продажи - с 13 часов.