ИИ и БПЛА будут помогать контролировать ведение капремонта в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тестовый облет с помощью БПЛА дома 74 по проспекту Победы в Южно-Сахалинске провели специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области. Сделанные фотографии крыши проанализировал искусственный интеллект и подготовил акт осмотра, содержащий все выявленные дефекты и их параметры. Апробация технологии — часть стратегии губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, который уделяет большое внимание развитию БПЛА и внедрению ИИ, в том числе в сферу ЖКХ.

В связи с имеющимися проблемами кровли срок капитального ремонта указанного дома был перенесён на более ранний период. Именно это обстоятельство определило выбор объекта для первоочередного тестирования системы. На высоте 5 метров от верхнего уровня крыши проведена вертикальная съёмка кровельного ковра, перспективный облёт под углом 45 градусов с обеих сторон здания, круговой облёт карнизной части для детальной съёмки примыканий и свесов.

- В первую очередь применение тандема «БПЛА + ИИ» будет происходить в направлении гарантийных обязательств после капитального ремонта, проведенного, в поддержку нацпроекта «Инфраструктура для жизни», созданного по решению Президента России Владимира Путина. Система предназначена для автоматизированного выявления дефектов кровельного покрытия и конструктивных элементов крыш. В течение нескольких месяцев операторы нарабатывали опыт полетов, тем самым обучали искусственный интеллект. Сегодня приступили к непосредственному применению, – отметил министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

Полученные в ходе облёта фотоматериалы загрузили в программный комплекс с искусственным интеллектом, который с помощью компьютерного зрения распознает и классифицирует дефекты кровельного покрытия и конструкций крыши.

- В реальном времени система позволяет просматривать и фиксировать дефекты, их количество, площадь и уровень критичности. На подобные работы человек тратит от 2 до 4 часов. Внедряемая же в работу Фонда система позволит оптимизировать трудозатраты специалистов и расходы на аренду автовышки или привлечение промышленных альпинистов. В среднем облет одной крыши занимает от 5 до 15 минут, в зависимости от площади крыши и метеорологических условий, - подчеркнул начальник отдела Фонда капремонта домов Андрей Юдин.

На первом этапе обследуют дома на юге Сахалина. После успешных тестовых полётов на втором этапе планируют расширить географию и охватить все районы области, в том числе и Курильские острова.