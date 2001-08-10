Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новое требование закона использовать русский язык на уличных табличках и в меню практически не отразилось на работе большинства небольших компаний. Те, кого реформа всё же затронула, чаще всего заранее оформляли привычные иностранные названия как товарные знаки, чтобы сохранить их на витринах легально. Такие данные приводят ВТБ и «Онлайн Патент» в совместном исследовании к ПМЭФ-2026.

Напомним, с 1 марта 2026 года действуют поправки в Закон «О защите прав потребителей». Теперь все публичные надписи — от вывесок до ценников в кафе и магазинах — должны быть на русском. Согласно опросу, проведённому банком среди 863 представителей малого и среднего бизнеса, более 90% респондентов вообще не ощутили перемен. Среди оставшихся двух трети адаптировались без проблем: либо перевели материалы на кириллицу, либо успели зарегистрировать латинские названия в Роспатенте.

Основные трудности возникли лишь у малого числа компаний. Половина столкнувшихся с нововведениями посетовали на незапланированные траты на ребрендинг и переделку рекламы, а также на необходимость срочно обновлять сайты и внутренние ИТ-системы. При этом для трети опрошенных расходы оказались почти незаметными. Заметный удар по бюджету (свыше 10% от маркетинговых затрат) пришёлся лишь на каждую пятую компанию. Треть владельцев бизнеса переживали за узнаваемость бренда, но большинство пока не видят реального снижения продаж или оттока клиентов.

«Для большинства компаний русский язык и до вступления закона в силу оставался основным стандартом коммуникации с клиентами. Новые требования затронули прежде всего визуальные элементы — вывески, рекламные материалы и отдельные элементы бренд-оформления», — пояснил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

Статистика подтверждает, что многие начали готовиться к реформе ещё в прошлом году. После принятия закона летом 2025-го бизнес впервые за несколько лет подал больше заявок на кириллические товарные знаки, чем на латиницу. Те же, кто тянул до последнего и решал вопрос уже в начале 2026 года, наоборот, спешили зафиксировать права на бренды с иностранным написанием, чтобы иметь возможность использовать их на вывесках легально.

По данным «Онлайн Патента», с января по апрель 2026 года общее число заявок на регистрацию брендов подскочило на 31% к прошлому году. Всплеск по знакам с латиницей составил 40%. Ажиотаж подогрели розничные сети, интернет-магазины, парфюмерные и образовательные проекты. Пик обращений пришёлся на февраль и март, а в апреле активность уже пошла на спад.

«Мы видим, что многие компании закрывают риски потенциальных конфликтов, которые во многих случаях могут приводить к многомиллионным претензиям», — отметила генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.