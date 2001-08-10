МТС и Циан объединили усилия в борьбе с мошенниками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ — Компания МТС и Циан договорились о стратегическом сотрудничестве в области противодействия телефонному мошенничеству. Соответствующее соглашение, направленное на сокращение числа нежелательных и мошеннических звонков пользователям Циана, подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Партнёрство позволит использовать технологические возможности МТС для защиты пользователей от раздражающих и потенциально опасных звонков.
В рамках договоренностей МТС предоставляет Циану набор решений на базе технологий Big Data МТС Скоринг для защиты клиентов от спам-звонков. В категорию нежелательных входят нецелевые вызовы с виртуальных, одноразовых или подменных номеров. Каждый входящий звонок проверяется по этим критериям в реальном времени, и в зависимости от полученного скорингового балла система принимает решение пропустить звонок или заблокировать его.
«Антифрод-модели МТС ежедневно анализируют десятки миллионов вызовов, выявляя номера с аномальным поведением. Партнерство с Цианом в борьбе с мошенниками — пример того, как технологии телекоммуникационной компании защищают клиентов ведущих цифровых сервисов. Решение МТС позволит повысить доверие пользователей к онлайн-сделкам на цифровой платформе операций с недвижимостью», — прокомментировал вице-президент по корпоративному бизнесу МТC Олег Алдошин.
«Пользователи, которые размещают объявления о продаже или ищут квартиру, нередко сталкиваются с волной нежелательных звонков. Вместе с МТС мы хотим улучшить опыт наших клиентов — дать им возможность выбирать жильё без дополнительного давления. Партнерство позволит нам эффективно противодействовать телефонному мошенничеству и укрепить доверие к цифровым платформам», — отметил генеральный директор Циана Дмитрий Григорьев.
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