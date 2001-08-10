Сахалинский зоопарк приглашает на показательные кормления животных
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский зооботанический парк проведёт мероприятия для детей и взрослых 6 и 7 июня 2026 года. В программе запланированы экскурсии, мастер-классы и показательные кормления животных, участие в которых осуществляется по входному билету.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе зоопарка, в субботу, 6 июня, в 13:00 начнётся интерактивная экскурсия под названием «Сокровища мировой фауны». Вместе с гидом-следопытом участники пересекут все континенты и заглянут в скрытые уголки планеты, где находятся живые сокровища. Гостям предстоит разгадать, какое животное считается главным бриллиантом африканской саванны, почему сумчатые звери Австралии носят детёнышей в «живых карманах», и кто правит ночными лесами Юго-Восточной Азии. У экскурсантов также будет возможность детально рассмотреть страусиные и перепелиные яйца, прикоснуться к шерсти различных обитателей зооботанического парка и потрогать перья разных птиц. Место встречи — у главного входа, перед экспозицией «Приматы».
6 июня в 14:00 состоится творческий мастер-класс «Создай свой заповедный остров». Каждому участнику предстоит выступить в роли дизайнера-эколога. Используя различные материалы, они построят свой миниатюрный остров. Ведущие мастер-класса расскажут, что такое заповедник и зачем он нужен, почему на острове нельзя строить заводы и мусорить, а также какие ещё правила должен соблюдать каждый житель. Место встречи — у главного входа, перед экспозицией «Приматы».
В 15:00 6 июня пройдёт показательное кормление амурских тигров. Как отмечают организаторы, амурский тигр является самым крупным представителем кошачьих на планете, поэтому аппетит у такой кошки зверский. Специалисты расскажут, что подают к столу Амуру и Глории в островном зоопарке, а также другие интересные факты об этих животных. Место встречи — экспозиция «Кошкин дом».
В воскресенье, 7 июня, в 15:00 состоится показательное кормление белоруких гиббонов Орфея и Ксюши, которых называют золотыми голосами Сахалинского зооботанического парка. Эти приматы, как и все белорукие гиббоны, являются прирождёнными певцами. Их вокализацию можно сравнить со звуками флейты или оперным пением. На мероприятии гости узнают, для чего гиббоны используют свой голос и чем ещё примечательны эти животные. Место встречи — экспозиция «Приматы».
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