Тихоокеанское
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10:45, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Россияне совершили покупок за границей по QR‑коду на 1,3 млрд рублей

Россияне совершили покупок за границей по QR‑коду на 1,3 млрд рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Российские туристы всё чаще используют оплату по QR‑коду во время путешествий: совокупный объём таких транзакций в ВТБ достиг 1,3 млрд рублей. Спрос на сервис за год вырос в десятки раз и уже стал для путешественников полноценной альтернативой оплате наличными.

Как сообщили в ВТБ, с начала года было совершено свыше 400 тысяч оплат по QR‑коду за границей – это многократно превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Чаще всего таким способом оплачивают продукты в супермаркетах, электронику и одежду. Средний размер одной операции превышает 3 тысячи рублей.

Глава ВТБ Андрей Костин (на фото) рассказал в кулуарах ПМЭФ-2026, что сам опробовал оплату по QR-коду. "В Китае я пробовал, купил апельсин, 12 юаней списали", - сказал он журналистам.

Сегодня возможность оплаты по QR-коду есть у российских туристов в Китае, Вьетнаме, Египте, Киргизии и Таджикистане. География сервиса будет расширяться: в текущем году он станет доступен в 10 странах, включая государства Латинской Америки.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2026 году за границу выехали около 7,8 млн россиян – это на 22 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (6,4 млн человек). Наиболее популярные направления у российских туристов в 2026 году – Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Китай и страны Латинской Америки, в том числе Мексика и Бразилия. На два последних направления спрос вырос на 40% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

По данным платёжных систем и банков, россияне за границей чаще всего расплачиваются банковскими картами, в том числе картами «Мир» в странах их приёма, наличными деньгами, QR‑кодом, а также с помощью электронных кошельков и криптовалюты. Эксперты отмечают, что рост популярности QR‑оплаты продолжится, это связано с удобством, безопасностью и отсутствием комиссий.

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