Россияне совершили покупок за границей по QR‑коду на 1,3 млрд рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Российские туристы всё чаще используют оплату по QR‑коду во время путешествий: совокупный объём таких транзакций в ВТБ достиг 1,3 млрд рублей. Спрос на сервис за год вырос в десятки раз и уже стал для путешественников полноценной альтернативой оплате наличными.

Как сообщили в ВТБ, с начала года было совершено свыше 400 тысяч оплат по QR‑коду за границей – это многократно превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Чаще всего таким способом оплачивают продукты в супермаркетах, электронику и одежду. Средний размер одной операции превышает 3 тысячи рублей.

Глава ВТБ Андрей Костин (на фото) рассказал в кулуарах ПМЭФ-2026, что сам опробовал оплату по QR-коду. "В Китае я пробовал, купил апельсин, 12 юаней списали", - сказал он журналистам.

Сегодня возможность оплаты по QR-коду есть у российских туристов в Китае, Вьетнаме, Египте, Киргизии и Таджикистане. География сервиса будет расширяться: в текущем году он станет доступен в 10 странах, включая государства Латинской Америки.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2026 году за границу выехали около 7,8 млн россиян – это на 22 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (6,4 млн человек). Наиболее популярные направления у российских туристов в 2026 году – Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Китай и страны Латинской Америки, в том числе Мексика и Бразилия. На два последних направления спрос вырос на 40% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

По данным платёжных систем и банков, россияне за границей чаще всего расплачиваются банковскими картами, в том числе картами «Мир» в странах их приёма, наличными деньгами, QR‑кодом, а также с помощью электронных кошельков и криптовалюты. Эксперты отмечают, что рост популярности QR‑оплаты продолжится, это связано с удобством, безопасностью и отсутствием комиссий.