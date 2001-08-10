Новая газовая котельная в Тымовском обеспечит теплом порядка 50 домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Тымовском районе активно ведётся строительство автоматизированной газовой котельной мощностью 18,81 МВт. На текущий момент на площадке завершены ключевые земляные и бетонные работы, ведётся монтаж основного оборудования и внутренние работы в здании. Новый объект обеспечит бесперебойным и качественным теплом ключевые социальные объекты района, включая психоневрологический интернат для взрослых, центральную районную больницу, объекты административного и социального назначения, а также около 50 многоквартирных домов.

На сегодняшний день на строительной площадке выполнены работы по разработке котлована, бетонированию и монтажу фундамента пожарной ёмкости, а также фундамента ёмкости для производственных стоков с обратной засыпкой. Кроме того, разработаны котлованы под блочно-модульную котельную, дымовую трубу и колодцы канализации производственных стоков, проведена обратная засыпка и бетонирование их фундаментов.

В здании котельной ведётся монтаж внутренних перегородок, установлены окна и двери, произведена противопожарная защита металлоконструкций и смонтированы кабельные каналы. Прокладываются кабельные линии, ведётся подключение щитов управления, оборудования, приборов и датчиков. Идёт монтаж приточной вентиляции.

Согласно графику, завершение всех строительно-монтажных работ и переход к этапу пусконаладочных работ запланированы на ноябрь 2026 года.

– Строительство новой котельной в Тымовском направлено на повышение надёжности и качества теплоснабжения для жителей и социальной инфраструктуры района. Успешная реализация этого проекта позволит обеспечить стабильное и бесперебойное тепло в домах тымовчан, — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

Масштабная работа по переводу объектов ЖКХ на экологически чистое топливо в островном регионе ведётся по поручению губернатора Валерия Лимаренко.

В 2026 году в Сахалинской области планируется ввести в строй порядка 20 газовых котельных в Долинском, Корсаковском, Поронайском, Тымовском, Александровск-Сахалинском, Анивском и Макаровском округах. Также по мере строительства распределительных газопроводов будут переведены на газовое топливо котельные в Холмском, Смирныховском, Томаринском и Невельском районах.