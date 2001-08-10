Глава ВТБ дал совет, куда вложить 1 млн рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин в беседе с журналистами на ПМЭФ-2026 высказал мнение о том, что сейчас выгодным вариантом вложения одного миллиона рублей является банковский депозит.

«Рубль укрепляется, и на этом фоне 10–11% – очень хорошая ставка. На каком-то этапе я смогу посоветовать перейти на фондовый рынок, но я бы пока, честно говоря, этого не делал. Рынок очень волатильный, подвержен сильному влиянию геополитических факторов», – сказал Андрей Костин.

По его словам, если доходность корпоративных облигаций выше ставок по вкладам, а компания надежная, то такой инструмент можно рассматривать. При этом глава ВТБ не советует использовать инструменты с нефиксированным доходом: «Период волатильности мы еще не прошли. Ставка будет снижаться, и, может быть, в следующем году, если мы придем к ставке с одной цифрой, то совместно поищем другие инструменты».