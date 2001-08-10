12 семей из Гастелло и Тихменево получат новые квартиры в рамках расселения аварийного фонда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Гастелло на финальной стадии находится строительство шести двухквартирных домов. Этим летом в них переедут 12 семей из населенных пунктов Гастелло и Тихменево, ранее проживавших в аварийном жилье. Расселение проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Тип постройки: дома на две квартиры, для каждой предусмотрен отдельный вход.

Коммуникации: центральное водоснабжение, автономная канализация и система теплоснабжения.

Внутренняя отделка: ремонт «под ключ», наличие сантехники, водонагревателя и электроплиты.

Придомовая территория: выделен индивидуальный приусадебный участок для ведения хозяйства.

В настоящее время будущие жильцы проводят предварительный осмотр помещений. Процедура позволяет выявить возможные строительные дефекты для их устранения подрядчиком до официальной передачи ключей.

Иван Мутин, пенсионер из Тихменево, так охарактеризовал предоставленное жилье после первичного осмотра:

«Квартира светлая, просторная, всё сделано аккуратно. Отдельный вход, свой участок - для нас, сельских жителей, это очень важно. Очень доволен, спасибо».