12 семей из Гастелло и Тихменево получат новые квартиры в рамках расселения аварийного фонда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В селе Гастелло на финальной стадии находится строительство шести двухквартирных домов. Этим летом в них переедут 12 семей из населенных пунктов Гастелло и Тихменево, ранее проживавших в аварийном жилье. Расселение проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Тип постройки: дома на две квартиры, для каждой предусмотрен отдельный вход.
Коммуникации: центральное водоснабжение, автономная канализация и система теплоснабжения.
Внутренняя отделка: ремонт «под ключ», наличие сантехники, водонагревателя и электроплиты.
Придомовая территория: выделен индивидуальный приусадебный участок для ведения хозяйства.
В настоящее время будущие жильцы проводят предварительный осмотр помещений. Процедура позволяет выявить возможные строительные дефекты для их устранения подрядчиком до официальной передачи ключей.
Иван Мутин, пенсионер из Тихменево, так охарактеризовал предоставленное жилье после первичного осмотра:
«Квартира светлая, просторная, всё сделано аккуратно. Отдельный вход, свой участок - для нас, сельских жителей, это очень важно. Очень доволен, спасибо».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:51 Сегодня Полиция задержала иностранца с килограммом мефедрона на Сахалине
08:23 Сегодня Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 восточнее Северо-Курильска
09:05 Сегодня В Приморье раскрыли убийство, совершенное 12 лет назад
09:42 Сегодня В Госдуме предложили ввести права для всех электровелосипедов
14:52 29 Мая Сахалинские предприниматели приняли участие в фотопроекте "Бизнес в объективе. Креативные индустрии"
17:29 28 Мая На Сахалинскую область надвигается мощный циклон
15:23 28 Мая Аэровокзал "Южно-Сахалинск" запустил ознакомительный маршрут для туристических экспертов из Китая
09:58 29 Мая На Сахалине полицейские задержали наркокурьера с 43 граммами мефедрона
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Выбор редакции
- 12:09 Сегодня На Сахалине открыли выставку редких книг к 160-летию словаря Даля
- 14:12 Вчера Известный путешественник из Гонконга проведет встречу в краеведческом музее Сахалина
- 10:39 Вчера Сахалинец Игорь Ким завоевал серебро на чемпионате России по тхэквондо
- 12:34 2 Июня Ассоциация музеев Сахалинской области запускает юбилейный фестиваль "Музеи в XXI веке"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?