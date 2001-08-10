Жители Сахалина озеленяют скверы и аллеи по федеральному проекту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Сахалина и Курил сами озеленяют благоустроенные территории – высаживают цветы, деревья и кустарники. Так они поддерживают федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ области, в Смирных выпускники, депутаты и волонтёры посадили клены, рябины и сирень на Аллее Славы. Они также посеяли газон и убрали мусор.

В Аниве серебряные волонтёры высадили цветы и убрали набережную у Лютоги. В 2024 году жители Анивы, Троицкого и Южно-Сахалинска высадили молодые груши в «Грушевом саду». В Александровск-Сахалинском сотрудники МУП «Тепло» и жители высадили 40 саженцев рябины и клёна в сквере имени Тельнова.

В Холмске курсанты и специалисты Станции юных натуралистов сделали лунки в экопарке «Зелёная гавань» – там высадят хосту и иву. В парке Гагарина волонтёры разрыхлили почву и добавили удобрения. Министр ЖКХ Дмитрий Аристархов отметил, что жители сами сохраняют и приумножают то, что создано для них.