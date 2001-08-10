Жители Сахалина озеленяют скверы и аллеи по федеральному проекту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Сахалина и Курил сами озеленяют благоустроенные территории – высаживают цветы, деревья и кустарники. Так они поддерживают федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ области, в Смирных выпускники, депутаты и волонтёры посадили клены, рябины и сирень на Аллее Славы. Они также посеяли газон и убрали мусор.
В Аниве серебряные волонтёры высадили цветы и убрали набережную у Лютоги. В 2024 году жители Анивы, Троицкого и Южно-Сахалинска высадили молодые груши в «Грушевом саду». В Александровск-Сахалинском сотрудники МУП «Тепло» и жители высадили 40 саженцев рябины и клёна в сквере имени Тельнова.
В Холмске курсанты и специалисты Станции юных натуралистов сделали лунки в экопарке «Зелёная гавань» – там высадят хосту и иву. В парке Гагарина волонтёры разрыхлили почву и добавили удобрения. Министр ЖКХ Дмитрий Аристархов отметил, что жители сами сохраняют и приумножают то, что создано для них.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:51 Сегодня Полиция задержала иностранца с килограммом мефедрона на Сахалине
08:23 Сегодня Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 восточнее Северо-Курильска
09:05 Сегодня В Приморье раскрыли убийство, совершенное 12 лет назад
09:42 Сегодня В Госдуме предложили ввести права для всех электровелосипедов
14:52 29 Мая Сахалинские предприниматели приняли участие в фотопроекте "Бизнес в объективе. Креативные индустрии"
17:29 28 Мая На Сахалинскую область надвигается мощный циклон
15:23 28 Мая Аэровокзал "Южно-Сахалинск" запустил ознакомительный маршрут для туристических экспертов из Китая
09:58 29 Мая На Сахалине полицейские задержали наркокурьера с 43 граммами мефедрона
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Выбор редакции
- 12:09 Сегодня На Сахалине открыли выставку редких книг к 160-летию словаря Даля
- 14:12 Вчера Известный путешественник из Гонконга проведет встречу в краеведческом музее Сахалина
- 10:39 Вчера Сахалинец Игорь Ким завоевал серебро на чемпионате России по тхэквондо
- 12:34 2 Июня Ассоциация музеев Сахалинской области запускает юбилейный фестиваль "Музеи в XXI веке"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?