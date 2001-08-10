На благоустроенных территориях Сахалинской области прошли праздничные мероприятия ко Дню защиты детей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В День защиты детей на общественных пространствах Сахалинской области, благоустроенных в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
В частности, в Курильске праздничная программа «Мелом на асфальте. Мир глазами детей!» развернулась в обновленном сквере искусств. Главным событием дня стало торжественное вступление детской школы искусств Курильска в ряды участников Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых». Юные художники и музыканты получили заслуженные напутствия, а затем яркими мелодиями и рисунками на асфальте показали, каким они видят мирное небо и счастливое детство.
- Благоустройство меняет качество жизни людей. Обновлённые парки и скверы — это не просто газоны и лавочки. Это готовые площадки для семейного отдыха, детских игр и городских праздников. Там, где появляется современная, безопасная среда, сразу возникают события, традиции и улыбки детей. В этом и заключается главная цель национального проекта «Инфраструктура для жизни», - подчеркнула заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Анна Сафина.
Праздник для детей состоялся и в Смирных. В парке «Мир» состоялась программа «Пусть всегда будет солнце!». Для юных жителей была подготовлена насыщенная программа. Ребята участвовали в спортивных эстафетах, демонстрируя ловкость и командный дух, творческих мастер-классах.
Повлиять на позитивные изменения в своём городе может каждый, приняв участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Выбрать понравившийся сквер или набережную из 52 представленных объектов имеет возможность любой житель старше 14 лет.
За время действия нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Инфраструктура для жизни» на Сахалине и Курилах преобразили свыше 200 общественных территорий, из них 28 – в 2025 году.
