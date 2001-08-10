Коллектив сахалинского министерства ЖКХ присоединился к акции

Специалисты ведомства в рамках проекта «Сопричастность», запущенного губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, передали более 50 книг как для самых маленьких читателей, так и для подростков. Организатором акции выступает Сахалинская областная детская библиотека.

В числе собранной литературы — познавательные и приключенческие экземпляры, классические произведения русских и зарубежных писателей, энциклопедии и справочники.

— Моя мама проработала всю жизнь в библиотечной системе. В прошлом году по её просьбе я передал в библиотеку города Шахтёрска (ДНР) первую книгу — Григория Смекалова «Записки сахалинского краеведа», а в этом году в Степановскую сельскую библиотеку вторую книгу - Сергея Пономарёва «Книга об адмирале Невельском». Для меня было важно продолжить эту традицию уже на уровне министерства, ведь книга — это не просто источник знаний, это возможность отвлечь детей от суровой реальности, - отметил министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

Коллектив министерства планирует продолжить сбор: не все сотрудники успели принести свои экземпляры. По мере накопления книги привезут в библиотеку еще раз.

— Пятый год мы проводим эту акцию и отмечаем, что каждый год к ней присоединяются новые коллективы. За это время юные читатели ДНР получили от сахалинцев тысячи замечательных книг. Каждая переданная книга — это частичка тепла и заботы с нашего острова. Для ребят, которые живут в условиях военного противостояния, такая поддержка становится настоящим мостиком в мирную, спокойную жизнь, где есть место чтению, учебе и мечтам. Это помогает им сохранить детство и веру в добро, - подчеркнула директор Сахалинской областной детской библиотеки Наталья Чаус.

Акция «Подарок библиотекам Донбасса» продлится до 31 октября. Книги и канцелярские принадлежности принимаются на зоне регистрации (1-й этаж) в часы работы Сахалинской областной детской библиотеки: понедельник - пятница с 10:00 до 18:00, воскресенье с 10:00 до 17:00, суббота - выходной день.