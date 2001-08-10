Более 3,3 тысячи сахалинцев трудоустроились с начала 2026 года при поддержке Кадрового центра

С января 2026 года при содействии Кадрового центра Сахалинской области трудоустроены 3307 жителей региона. Этот показатель на 14% превышает данные за аналогичный период прошлого года, когда работу нашли 2901 человек, и составляет почти 47% от общего числа обратившихся.

Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, трудоустроенные сахалинцы и курильчане работают по разным специальностям: бухгалтерами, водителями, воспитателями, обработчиками рыбы и морепродуктов, охранниками, поварами, подсобными рабочими, продавцами-кассирами, рабочими по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, рыбаками прибрежного лова, сторожами, инженерами, педагогами.

Директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева отметила, что рост числа трудоустроенных свидетельствует об активности жителей региона в использовании возможностей центра. Карьерные консультанты сопровождают соискателей на разных этапах поиска работы: помогают определить подходящие направления, подобрать вакансии с учетом опыта и пожеланий, подготовить резюме, отработать самопрезентацию перед собеседованием, рассмотреть варианты обучения, временной занятости или смены профессионального маршрута.

На портале «Работа России» островные компании в настоящее время предлагают более 11 тысяч вакансий.