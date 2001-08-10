Благотворительная акция "Детское счастье" стартовала на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске началась благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Присоединиться к ней и подарить детям заботу может любой желающий.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки им. Н. А. Тарасова, учреждение выступило одной из площадок для проведения акции «Детское счастье». Организатором мероприятия выступила Дальневосточная железная дорога. Помощь предназначена для воспитанников центров социальной помощи, детских домов, а также для детей с онкологическими заболеваниями. Организаторы принимают настольные и развивающие игры, пазлы, книги, наборы для творчества, игрушки, конструкторы, куклы и средства гигиены.
Пункт приёма в библиотеке работает с 29 мая по 4 июня. Коробка для сбора установлена в фойе первого этажа, также вещи можно передать в Добро-центре на третьем этаже.
Дополнительный пункт сбора открыт в детском технопарке «Кванториум РЖД» по адресу: улица Детская, дом 1/3, первый этаж, холл («Вагончик помощи»). Все интересующие вопросы можно уточнить по телефону +7 (4242) 45-25-26.
