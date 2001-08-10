Жители России смогут самостоятельно устанавливать запрет на международные звонки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В России обсуждается новая мера, призванная защитить граждан от телефонных мошенников. Речь идет о праве абонентов самостоятельно устанавливать запрет на входящие международные звонки, сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление сделал председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в ходе обсуждения поправок ко второму чтению второго пакета мер по борьбе с мошенниками. Парламентарий пояснил, что изначально предлагавшийся механизм, подразумевающий установление безусловного запрета международных звонков по умолчанию, был заменен на иной подход.

Теперь граждане получат право самостоятельно устанавливать запрет на входящие звонки из-за рубежа. При этом снять такой запрет, по словам Боярского, можно будет только при личном визите в МФЦ. Иных способов отмены самозапрета предложенный механизм не предусматривает.