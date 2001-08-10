На Сахалинскую область надвигается мощный циклон
15:51, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине библиотека провела акцию "Дыши свободно"

28 мая 2026 года специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки имени Н.А. Тарасова совместно с волонтёрами «Добро.Центра» провели в сквере библиотеки просветительскую акцию «Дыши свободно» – её приурочили ко Всемирному дню без табака. В мероприятии приняли участие 50 человек старше 18 лет. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе библиотеки, главная цель акции заключалась в привлечении внимания общественности к проблеме табакокурения и мотивации жителей отказаться от вредной привычки хотя бы на один день.

Организаторы построили мероприятие в формате открытого диалога с прохожими – волонтёры и библиотекари предлагали участникам обменять сигареты на конфеты и информационные брошюры о вреде табака и способах борьбы с зависимостью. Все, кто откликнулся на это предложение, заверили организаторов, что действительно постараются избавиться от пагубной привычки. Библиотекарь первой категории Юлия Борисовна Кумачева, выступившая организатором акции, отметила: главная задача мероприятия – не просто раздать листовки, а запустить внутренний процесс осознанного выбора в пользу здоровья. Когда человек добровольно отдаёт пачку сигарет в обмен на конфету, это уже маленький, но важный шаг к переменам, подчеркнула она.

В подготовке и проведении акции приняли участие четыре волонтёра «Добро.Центра». Организаторы раздали участникам 50 информационных брошюр – они содержали рекомендации по отказу от курения и контакты профильных медицинских учреждений региона. По завершении мероприятия все собранные сигареты организаторы уничтожили в соответствии с установленными правилами.

