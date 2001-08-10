На Камчатке туристов попросили помочь в изучении серых китов

Учёные Кроноцкого заповедника рассказали, что в Кроноцкий залив вернулись молодые серые киты К141 и К238, которых исследователи впервые встретили ещё детёнышами. Теперь специалисты точно знают - животные выжили и продолжают приходить в заповедные воды, сообщает ТК «41 Регион».

Каждого серого кита учёные узнают по «фотопаспорту» — уникальным пятнам, шрамам и окраске. Благодаря этому можно отслеживать судьбу животных, их миграции и семейные связи.

Помочь исследователям могут и туристы. Если во время морских экскурсий у берегов Камчатки, Курил или Командорских островов путешественники встретят серого кита и сфотографируют его, эти данные помогут учёным узнать больше о редкой охотоморской популяции.

Сейчас в каталоге уже собраны данные о 266 серых китах, замеченных у берегов Камчатки.