В Южно-Сахалинске стартовала трехдневная образовательная программа

Молодые специалисты» для специалистов по работе с персоналом и представителей кадровых служб, направленная на профессиональное развитие кадрового потенциала области. Участниками интенсива стали около сотни руководителей структурных подразделений, специалисты по работе с персоналом, наставники и кураторы молодежных советов при крупных предприятиях на островах.

Организаторами мероприятия выступили Агентство по развитию человеческого капитала Сахалинской области и министерство государственного управления региона при поддержке центра профессионального развития «Острова» и в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Ключевая цель уникальной программы, которую поставили разработчики интенсива — формирование готовых к внедрению стратегических проектов по работе с персоналом. Авторы инициатив сначала разработают их с помощью инструментов, которые получат в рамках интенсива, а потом защитят перед экспертным сообществом. Кроме того, в рамках обучающей программы представители власти, сахалинские предприниматели и профессиональное сообщество специалистов по работе с персоналом сформируют комплекс типовых решений для кадровых вызовов островного региона.

Образовательная программа открылась 27 мая. Участников интенсива поприветствовала руководитель Агентства по делам молодежи Сахалинской области Анастасия Кожепенько. Она напомнила о том, что сегодня в островном регионе формируется принципиально новый подход к привлечению и удержанию молодых специалистов на ключевые предприятия. Поэтому кадровые эксперты сейчас могут не только переформатировать основы корпоративной политики для своих работодателей, но и внести лепту в создание комплекса ценностей и приоритетов сотрудников, на которые нужно ориентироваться современной компании.

«При поддержке правительства Сахалинской области мы проводим обучение специалистов, занимающихся подбором и приглашением кадров на ключевые предприятия нашего региона. Среди участников, для которых важен этот образовательный интенсив — ПАО «Сахалинэнерго», авиакомпания «Аврора», компании в сфере туризма и гостеприимства. Сначала они прошли дистанционный курс подготовки, а эта трехдневная встреча станет платформой для очного обсуждения полученных знаний и применения навыков на практике. Они разберут самые важные вопросы своей отрасли: как работать с молодыми специалистами, как привлекать их, как удерживать, как выстраивать планы вертикального и горизонтального профессионального развития. Наша задача — сделать Сахалин действительно привлекательным регионом для профессиональной реализации молодежи, поэтому мы очень плотно работаем с кадровыми специалистами: они должны разделять наши ценности и оптимизировать свою работу так, чтобы на острова приезжали востребованные профессионалы», — пояснила руководитель Агентства по делам молодежи Сахалинской области Анастасия Кожепенько.

Спикерами интенсива и преподавателями основных методик работы с персоналом стали генеральный директор консалтингового агентства «ННТ», экс-советник Кадрового агентства правительства Нижегородской области Мария Устинова и эксперт по развитию карьеры, преподаватель МГУУ правительства Москвы и МГИМО МИД России, член Ассоциации карьерных консультантов Евгения Тулявко. Они проведут для островитян тематические тренинги и организуют много практической работы в диалоге с коллегами. Кадровые специалисты предприятий Сахалина сформулируют ключевые вызовы своих компаний, обсудят ценностные ориентиры работодателей в построении индивидуальных карьерных маршрутов сотрудников и выберут темы для будущих проектов.

Важной частью первого дня интенсива стал открытый диалог с выпускниками региональной программы «Герои Сахалина и Курил» — участниками СВО, которые через адаптацию и переподготовку вернулись к гражданской работе в регионе. Сейчас, когда ветераны боевых действий возвращаются к мирной жизни и трудоустраиваются на предприятия области, кадровым специалистам важно научиться правильно интерпретировать их запросы и нужды.

«Работа с молодыми специалистами, которых нужно привлечь — это непростая, но очень интересная задача. Сейчас рынок труда растет и развивается, и я уверена: кадровая служба и специалисты по работе с персоналом — это уникальный ключ для качественного развития бизнеса. Если мы грамотно выстраиваем взаимодействие кадровой индустрии с предприятием, мы получаем максимально эффективный результат. В рамках интенсива я хотела бы узнать больше о новых инструментах, которые могу применить в своей компании, чтобы я и мои коллеги научились по-новому выстраивать кадровую политику предприятия», — рассказала ведущий специалист отдела по развитию персонала компании «ГазПроектИнжиниринг Сахалин» Екатерина Цупенкова.

На втором этапе островитяне освоят практические инструменты — в их числе электронный алгоритм оценки персонала. Министр государственного управления Сахалинской области Юлия Главинская проведет мастер-класс по работе с цифровой системой «Пульс» для мониторинга персонала, которую внедрили и используют в правительстве островного региона. Знания, которые участники получат здесь, они смогут применить в наброске каркасов своих проектов.

«Специфика семинара в том, чтобы минимально отрывать кадровых специалистов от их работы и дать им возможность прямо сейчас пересмотреть свой собственный опыт. Сначала мы провели дистанционный модуль, в рамках которого передали людям знания по профильным темам. А в течение этих трех дней мы закрепим пройденный материал и поможем защитить свои проекты. Для Центра профессионального развития «Острова» крайне важно формировать такие обучающие программы, которые позволят получать продукты, максимально интегрированные в корпоративную структуру. Проекты, которые наши слушатели защитят к концу недели, сразу же можно будет внедрять на производстве и использовать как основу для выстраивания обновленной кадровой политики компании», — отметил программный директор Центра профессионального развития «Острова» Антон Ким.

Финальный день программы посвящен защите и оценке проектных решений. При поддержке наставников сахалинцы доработают свои идеи и публично представят их экспертам из числа представителей АРЧК, министерства госуправления и приглашённых специалистов. Также в рамках интенсива состоится круглый стол с участием специалистов Агентства по труду и занятости населения, АНО «Сахалин — остров возможностей» и Центра предоставления арендного жилья. Темой диалога станет совместная ответственность государства и бизнеса за закрепление молодых кадров.