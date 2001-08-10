В Сахалинской области заканчивается отопительный сезон
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области в плановом порядке заканчивается отопительный сезон 2025–2026 годов. Решения о сроках прекращения подачи тепла в жилые дома и на социальные объекты принимают муниципальные округа, руководствуясь фактическими показателями среднесуточной температуры воздуха.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональном министерстве ЖКХ, муниципальные образования самостоятельно определяют момент, когда тепло перестанет поступать в дома сахалинцев и курильчан. С 1 июня в регионе начнётся активная фаза подготовки к следующему отопительному периоду. В остальных муниципалитетах ориентировочные сроки завершения сезона приходятся на начало и середину июня.
Решение об отключении тепла принимается не ранее дня, следующего за окончанием пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха держится выше 8 градусов Цельсия. Об этом сообщили в региональной автоинспекции? Нет, эти данные предоставили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.
Министр ЖКХ Дмитрий Аристархов отметил, что завершение очередного отопительного периода на островах проходит без серьёзных инцидентов. По его словам, это свидетельствует о качественной работе коммунальных служб, от которой напрямую зависит комфорт жителей. Впереди — масштабная подготовка инфраструктуры к следующей зиме, и комплекс мер обеспечит надёжную и бесперебойную подачу тепла в дома островитян и социальные объекты.
Как уточнили в сахалинской полиции, в рамках подготовки к отопительному сезону в текущем году в островном регионе планируется капитально отремонтировать более 33 км инженерных сетей. Из них 12,1 км составляют тепловые сети, 17,7 км — водопроводные, а также 3,6 км сетей водоотведения. На эти цели ежегодно выделяется финансирование для предоставления субсидий муниципальным образованиям.
К прохождению будущего отопительного периода готовятся 493 объекта. В их числе 194 котельные, 22 тепловых пункта, 71 водозабор, 102 водопроводные насосные станции и 104 объекта водоотведения.
В активную фазу подготовка островного региона перейдёт уже с 1 июня. Губернатор Валерий Лимаренко держит вопрос готовности муниципалитетов к прохождению отопительного периода на личном контроле.
