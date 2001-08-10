На Сахалине в два раза выросло число трудоустроенных по программе субсидированного найма
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала года работодатели приняли на работу 13 жителей региона при поддержке Кадрового центра. Годом ранее по программе были трудоустроены шесть человек, рассказали ТИА "Острова" в региональном кадровом центре.
Сахалинцы устроились техниками, водителями погрузчика, монтажниками санитарно-технических систем и оборудования, рабочими, охранниками, мастерами ЖКХ, менеджерами, специалистами по охране труда, водителями-курьерами, операторами ЭВМ.
Работодатели могут получить финпомощь при трудоустройстве ветеранов боевых действий и участников СВО, членов семей погибших участников спецоперации, людей с инвалидностью, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.
Также программа распространяется на граждан, освободившихся из мест лишения свободы в течение года после освобождения, одиноких и многодетных родителей, опекунов и усыновителей, которые воспитывают несовершеннолетних детей или детей-инвалидов.
Размер поддержки - около 148 тысяч рублей на одного трудоустроенного сотрудника. Деньги перечисляют работодателю поэтапно: через месяц, через три месяца и после шести месяцев работы сотрудника.
«Программа субсидированного найма выгодна и работодателям, и соискателям. Бизнес получает поддержку при приеме новых сотрудников, а люди, которым особенно важно закрепиться на рынке труда, получают реальный шанс на работу. Кадровые консультанты помогают работодателям разобраться в условиях программы, разместить вакансию, подобрать кандидатов и пройти все необходимые этапы», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.
Программа реализуется по национальному проекту «Кадры». Чтобы принять в ней участие, работодатель должен оформить сотрудника на полный рабочий день с зарплатой не ниже 1,5 МРОТ. У компании не должно быть задолженностей по налогам, страховым взносам и заработной плате.
Чтобы получить субсидию, работодателю нужно разместить вакансию в личном кабинете на портале «Работа России». После этого специалисты Кадрового центра помогут подобрать кандидатов. Заявление на выплату подается через онлайн-сервис Социального фонда России.
Подробную информацию о программе и условиях участия можно получить в любом региональном филиале Кадрового центра «Работа России».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:44 Сегодня Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на показательное кормление фламинго
08:51 Сегодня Минздрав включил хирургические операции в стандарт лечения детского ожирения
10:52 Сегодня За сутки на Сахалине автоинспекторам попались три нетрезвых водителя и девять – без прав
12:01 Сегодня "Мать косаток" расскажет сахалинцам о четно-белых хищниках
14:29 15 Мая На Сахалине два лже-эколога вымогали деньги с владельцев автомое
09:03 15 Мая Почти четыре сотни патронов и 750 граммов пороха изъяли полицейские у двух сахалинцев
09:41 15 Мая На Сахалине торжественно завершится фестиваль авангарда
14:14 15 Мая Детеныш кенгуру родился в Сахалинском зоопарке
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Выбор редакции
- 13:41 Сегодня Владимир Лавров рассказал сахалинцам об Александре I и старце Феодоре Томском
- 12:01 Сегодня "Мать косаток" расскажет сахалинцам о четно-белых хищниках
- 11:16 Вчера Сахалинский каратист Николай Давыдов завоевал серебро на турнире в Японии
- 10:54 20 Мая Сахалинский музей медведя открывает выставку "В.ДАЛЬ веков" к 225-летию Владимира Даля
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?