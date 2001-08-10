На Сахалине в два раза выросло число трудоустроенных по программе субсидированного найма

С начала года работодатели приняли на работу 13 жителей региона при поддержке Кадрового центра. Годом ранее по программе были трудоустроены шесть человек, рассказали ТИА "Острова" в региональном кадровом центре.

Сахалинцы устроились техниками, водителями погрузчика, монтажниками санитарно-технических систем и оборудования, рабочими, охранниками, мастерами ЖКХ, менеджерами, специалистами по охране труда, водителями-курьерами, операторами ЭВМ.

Работодатели могут получить финпомощь при трудоустройстве ветеранов боевых действий и участников СВО, членов семей погибших участников спецоперации, людей с инвалидностью, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.

Также программа распространяется на граждан, освободившихся из мест лишения свободы в течение года после освобождения, одиноких и многодетных родителей, опекунов и усыновителей, которые воспитывают несовершеннолетних детей или детей-инвалидов.

Размер поддержки - около 148 тысяч рублей на одного трудоустроенного сотрудника. Деньги перечисляют работодателю поэтапно: через месяц, через три месяца и после шести месяцев работы сотрудника.

«Программа субсидированного найма выгодна и работодателям, и соискателям. Бизнес получает поддержку при приеме новых сотрудников, а люди, которым особенно важно закрепиться на рынке труда, получают реальный шанс на работу. Кадровые консультанты помогают работодателям разобраться в условиях программы, разместить вакансию, подобрать кандидатов и пройти все необходимые этапы», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

Программа реализуется по национальному проекту «Кадры». Чтобы принять в ней участие, работодатель должен оформить сотрудника на полный рабочий день с зарплатой не ниже 1,5 МРОТ. У компании не должно быть задолженностей по налогам, страховым взносам и заработной плате.

Чтобы получить субсидию, работодателю нужно разместить вакансию в личном кабинете на портале «Работа России». После этого специалисты Кадрового центра помогут подобрать кандидатов. Заявление на выплату подается через онлайн-сервис Социального фонда России.

